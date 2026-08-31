Diez acudirá a la movilización en apoyo a Ceuta y aboga por alejarse del partidismo y demostrar "altura de Estado"

El alcalde de León, José Antonio Diez, en el Ayuntamiento de San Marcelo. - EUROPA PRESS

LEÓN, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha confirmado que estará presente en la concentración convocada por la sociedad civil este miércoles en apoyo a Ceuta y ha abogado por "alejarse" del partidismo y demostrar "altura de Estado".

"Yo creo que lo que es importante aquí es que hay que alejarse del partidismo, que refrentan o que hacen algunos partidos políticos y lo que hay que demostrar es una altura de Estado", ha señalado y ha añadido que los partidos políticos tienen que estar "al nivel" y llegar a acuerdos de Estado en esta materia en vez de buscar "ventajismo" político en cuestiones que preocupan a toda la sociedad.

Según ha explicado, en León hay una movilización el próximo día 2 de septiembre convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y otra impulsada por la sociedad civil. En esta última es en la que estará presente: "Creo que no hago nada extraño con estar presente y apoyar, evidentemente, al pueblo ceutí, que creo que es un momento en el que necesita que se muestre claramente el apoyo del pueblo".

Al mismo tiempo, ha destacado que la importancia de participar en este acto, ya que supone defender la soberanía nacional y las fronteras españolas, además de referirse al apartado humanitario "tan duro y tan difícil" que se vive actualmente en Ceuta. "Hay que tener en cuenta que las personas que ahora mismo han entrado a Ceuta son personas, como he dicho, tienen derechos que avalan las propias Naciones Unidas, pero también el derecho internacional", ha recalcado.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en el Ayuntamiento de San Marcelo, tras la presentación del XXII Curso para pianistas, directores y Joven Orquesta Leonesa de la Fundación Eutherpe.