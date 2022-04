Diez asegura que el PSOE es "consciente" y está "de acuerdo" de que es "el mejor candidato" a la Alcaldía de León

LEÓN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asegurado que desde el PSOE, a nivel federal, es "consciente y está de acuerdo" en que "no hay mejor candidato a la alcaldía de León" que él.

Así lo ha asegurado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión mantenida este miércoles en Ferraz, en la sede nacional del PSOE, con el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, y que ha calificado de "bastante positiva".

José Antonio Diez ha explicado que trasladó a Santos Cerdán que para ser candidato a la Alcaldía es necesario ser secretario general de la Agrupación Municipal para que quien tenga la "acción institucional" tenga también "la acción política y orgánica" y así puso como ejemplo que "no ve a Pedro Sánchez presidiendo el Gobierno de España y a otra persona ostentando la Secretaría general del partido".

En este sentido, el alcalde se ha reafirmado en que "este es el punto fundamental de la controversia" con la presencia de otra candidatura, la de Pilar Carnero, abalada por el secretario provincial del PSOE que pretende que él deje de ser secretario general de la agrupación, "una cuestión que es innegociable", ha aseverado.

Además, el alcalde de León ha advertido y reiterado que todo ello "viene sustentado por un número importante, casi 200 afiliaciones, que carecen de regularidad y de formalización" que requieren los estatutos del PSOE y ha asegurado que desde Ferraz le han hecho saber que "se hará una revisión de esas fichas por si hubiese alguna cuestión anómala".

Aunque también ha dejado claro que "se han incorporado afiliados con derecho" en la Agrupación Local de León y ha incidido en que "no tiene sentido que alguien que vive en Málaga o Páramo del Sil" venga a decidir aquí "sobre el proyecto de ciudad de León".

Sobre una posible interlocución con el secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, Diez ha destacado que no tiene relación con él más allá de "la pura básica" y ha aseverado que representan dos proyectos "muy diferentes" en el que cada uno tendrá que ver "cuál le gusta más".

Asimismo, ha confirmado que "se había llegado a un acuerdo" entre las partes y ha aseverado que "no es el momento de peleas y sí de trabajar por los ciudadanos" pero ha precisado que si uno ·no cumple la palabra lo mínimo es que diga, pues voy a hacer esto".

También, ha reconocido que no está enfadado "sino sorprendido por esta acción que no entiende nadie" y ha añadido que su objetivo "es ser el candidato a la Alcaldía por el PSOE", que es el partido en el que he desarrollado su vida política, "con una gran tradición familiar" y donde se siente "muy agusto".

Pero, ante la posibilidad de surgir una confrontación en las elecciones a la Agrupación Municipal y no conseguir la Secretaría General, el regidor ha augurado que "lo más más importante es León y los ciudadanos" y su obligación "es seguir con el proyecto"

Es por ello por lo que ha tendido la mano para llegar "a un acuerdo y consenso" antes del miércoles, "que sea bueno para todos" y ha destacado que está abierto "a una integración", aunque matizado que lo primero es ver la posición "que la otra candidatura adopt, integrarse o enfrentarse".

En esta línea, ha recordado otros procesos donde ha habido "amagos o presentación de otras candidaturas" y siempre "se ha llegado a una integración de personas con otras visiones o sensibilidades", por lo que considera quela integración "no es un problema sino un gran mérito" del PSOE.

"Estoy bien donde estoy"

Por último, José Antonio Diez ha manifestado que su "ambición acaba" donde está y ha incidido en que no tiene interés "en ser diputado, senador ni ministro ni nada".

"Quiero ser alcalde de esta ciudad mientras me respalden mis ciudadanos. Estoy bien donde estoy" con un proyecto "de ciudad, con los vecinos y con los proyectos, por lo que no tendría sentido "ganar poder o cuota a través de ser secretario general del PSOE de León", ha concluido.

