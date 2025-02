Diez, sobre el Congreso del PSOE CyL: "Ha sido de lo más decepcionante que he vivido en los últimos años"

LEÓN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León y secretario general de la Agrupación Local del PSOE de la capital leonesa, José Antonio Diez, ha señalado que el Congreso Autonómico de los socialistas castellanoleoneses celebrado el pasado fin de semana en Palencia ha sido "de lo más decepcionante" que ha vivido "en los últimos años".

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el regidor de la capital leonesa ha calificado de "muy malo" este proceso congresual "para aquellos que llevan reivindicando y peleando históricamente por una situación territorial diferente y por la empatía hacia lo que sucede en este territorio", entre quienes se ha incluido.

Cabe destacar que la Agrupación que dirige el político municipal había presentado hasta una veintena de enmiendas para que la formación asumiera a nivel autonómico el derecho de León a constituirse como comunidad autónoma, con la petición de una consulta a la militancia, entre otras cuestiones.

"Creo que la estructura del Partido Socialista de Castilla y León que se acaba de configurar, vuelve a ser de los más alejados que ha estado nunca de la situación que se plantea en esta en esta provincia. No hemos avanzado nada, sino que hemos retrocedido", ha asegurado Diez.

CRÍTICAS AL NUEVO SECRETARIO AUTONÓMICO Y SU EJECUTIVA

El alcalde ha defendido que con el anterior secretario autonómico, Luis Tudanca, se dieron "algunos pasos, gestos y declaraciones en los que se podía atisbar un cambio de posición", y que con la llegada del nuevo responsable, Carlos Martínez, esperaba "otra cosa".

Tampoco se ha mostrado conforme con el equipo que acompañará a Martínez en la Ejecutiva Autonómica recién elegida, sobre la que ha afirmado no estar "satisfecho" ni sentirse "representado como leonés y como socialista".

Además ha cargado contra las declaraciones del nuevo secretario de Organización, Daniel de la Rosa, quien al término del Congreso aseveró que los estatutos del PSOE no recogen la posibilidad de una consulta a las bases sobre la autonomía leonesa.

En esta línea, ha tildado de "desafortunado" este pronunciamiento porque, a su entender, "tergiversa la realidad de lo que sucedió en el debate" ya que, según el relato del munícipe leonés, "se aprobó una situación de consulta supeditada a la aprobación y redacción de los reglamentos de consultas a nivel federal". A juicio de Diez, De la Rosa "se atribuye cuestiones que no le competen".

"Mi descontento es absoluto. Creo que no es ningún buen paso para el Partido Socialista en León y no me siento representado en absoluto de lo que ha sucedido, de lo que ha salido, de lo que se ha dicho en el Congreso", ha concluido.