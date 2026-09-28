Diez destaca que las cosas "se están haciendo muy bien" en León tras ser incluida en la Best in Travel 2027

Archivo - Imagen del centro de la capital leonesa, en el entorno del Museo Casa Botines Gaudí. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha subrayado este lunes que las cosas "se están haciendo muy bien" en la ciudad, como demuestra el hecho de que haya sido incluida en la Best in Travel 2027 de compañía de guías de viajes Lonely Planet como único destino de España y uno de los 50 del mundo recomendados para planificar desplazamientos en 2027.

El regidor ha puesto en valor el esfuerzo y trabajo "de todos", que han contribuido a lograr este reconocimiento. El equipo editorial ha resaltado el "encanto atemporal" de la ciudad y la ha definido como una de las urbes medievales más evocadoras y atractivas del continente.

El alcalde se ha mostrado "muy contento y, sobre todo, muy agradecido" por el "buen trabajo" que realizan todos los ciudadanos y todos los sectores económicos de la ciudad. "Obtener un reconocimiento de este tipo no es algo gratuito, se realiza y se consigue con el esfuerzo y el trabajo de todos. Además, quiere decir que se están haciendo las cosas muy bien", ha incidido.

En este sentido, se ha referido al esfuerzo realizado desde los sectores económico, cultural, gastronómico, hotelero, hostelero y ha destacado la fortaleza que le confiere a la ciudad su "gran riqueza histórica y patrimonial". "Ello hace que ahora mismo estemos en una posición que otros cuantos o muchísimos querrían estar", ha apostillado.

Además, ha augurado que el reconocimiento que supone para la ciudad haber sido incluida en la Best in Travel 2027 servirá para que la ciudad continúe en la línea de crecimiento.

El alcalde de León se ha pronunciado de este modo en el Palacio de Exposiciones y Congresos, donde ha tenido lugar la inauguración del II Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León.