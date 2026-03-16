Diez diseñadores de CyL participan esta martes en el desfile de apertura de la Pasarela Atelier Couture 2026

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Pasarela Atelier Couture 2026 comienza este martes con la paticipación en el desfile de apertura de diez diseñadores de Castilla y León.

El desfile inaugural, que tendrá lugar a partir de las 12 horas en la Sala Goya de la Real Fábrica de Tapices, mostrará 50 diseños de Ainhoa Salcedo, Alejandro Maíllo, Ángel Iglesias, Carolina Gázquez, César González, Santiago García, Esther Noriega, Nathan Cubero, Raquel Tomillo y Sara Santiago, una representación plural de la capacidad creativa y de la excelencia técnica de los talleres de Castilla y León.

De forma paralela, la Junta exhibirá en la Sala Teniers la obra de Natacha Arranz Atelier (Valladolid), Mónica Fuentetaja (Segovia), Ídem de Lienzo (Palencia), Acero Watch (Burgos) y Alfredo Arranz (Burgos), acercando al público profesional los procesos, materiales y técnicas que definen la artesanía contemporánea de la Comunidad.

"Con esta presencia reforzada, Castilla y León consolida su posición en una de las principales citas de moda del país y continúa impulsando el crecimiento, la visibilidad y la proyección del sector creativo autonómico", señala la Junta a través de un comunicado.