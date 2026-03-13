Diez ensalza la figura "esencial" de los bomberos de León y destaca la mejora de sus recursos con más de 10,6 millones

El alcalde de León, José Antonio Diez (segundo por la izquierda), durante el acto de homenaje al Cuerpo de Bomberos que el Ayuntamiento de León ha rendido en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado este viernes que el Cuerpo de Bomberos municipal es un departamento "esencial" para la ciudadanía que en los últimos años ha mejorado sus recursos e instalaciones con una inversión de más de 10,6 millones de euros en los últimos cinco años.

Así se ha pronunciado Diez durante el acto de homenaje al Cuerpo de Bomberos que el Ayuntamiento de León ha rendido en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo con motivo de la festividad de San Juan de Dios. El reconocimiento ha estado presidido por José Antonio Diez, que ha estado acompañado por el concejal de Protección Civil y Servicio de Extinción de Incendios, Álvaro Pola, y el jefe de Bomberos, Omar Álvarez, además de contar con una nutrida representación de la Corporación Municipal, así como otras autoridades civiles y militares.

En el transcurso de la celebración también se ha hecho entrega de las Medallas a la Antigüedad y Constancia por haber cumplido 30 años en el servicio al cabo jubilado Jesús Pereda de Paz, al cabo Alberto Paredes de la Fuente, al cabo Luis Fernando Canal y a los bomberos José Manuel Morán Mata, Nazario Alonso García y Álvaro Fernández Villa.

También se ha reconocido la colaboración de distintas entidades y personas con el Servicio de Bomberos durante el pasado año. En este caso las distinciones han recaído e Nuria Ramos, directora del Centro para la Defensa contra el Fuego; Miguel Chaguaceda, arquitecto del Ayuntamiento de León; José Valle, encargado de infraestructuras del Ayuntamiento de León y al Centro de los Oficios del Ayuntamiento de León.

El alcalde de León ha reconocido durante su intervención el trabajo de los homenajeados, pero también de todos los integrantes del cuerpo de Bomberos de León, que han realizado en los últimos meses un trabajo que ha permitido atender la seguridad de la ciudadanía de León y de los municipios cercanos "con profesionalidad y dedicación", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

"Quiero agradecer su labor y, al mismo tiempo, pedir su implicación máxima para la atención a la ciudad, de la que son y han de ser servidores públicos", ha recalcado y, al mismo tiempo, se ha referido al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios como "uno de los departamentos más importantes" del Ayuntamiento de León, "esencial" para la seguridad de la ciudadanía.

Por este motivo, ha apuntado, el Ayuntamiento de León ha realizado un esfuerzo "muy importante" por mejorar sus recursos y realizar una reforma integral de todas las instalaciones, que han supuesto una inversión de más de 10,6 millones de euros en los últimos cinco años y que ha posibilitado la adecuación, mejora en la confortabilidad y eficiencia energética para el parque, así como nuevos equipos de atención y protección para el trabajo del día a día.

1.251 INTERVENCIONES

Estas mejoras, ha precisado el alcalde, son "imprescindibles" para dar cobertura al servicio, que el año pasado realizó 1.251 intervenciones, cifra ligeramente superior a la efectuada en años anteriores. Entre las actuaciones llevadas a cabo por los 84 bomberos que componen la plantilla tras la incorporación de nueve efectivos hace unos meses destacan los 550 incendios atendidos dentro del término municipal y 157 intervenciones por incendios fuera del municipio. En cuanto a la asistencia al tráfico, en 2025 los Bomberos de León efectuaron 43 rescates en accidentes.

Antes de terminar su intervención el alcalde ha destacado el papel de los Bomberos del Ayuntamiento de León que afrontaron con "profesionalidad y dedicación" dos importantes crisis que se vivieron el pasado año: el apagón del 28 de abril con la caída de los sistemas de comunicación y los devastadores incendios que asolaron la provincia durante el verano.

El cuerpo municipal actuó en los incendios de Molezuelas de Carballeda y Picos de Europa y mantuvo medios alistados y a disposición del Cecopi durante toda la emergencia. "Nuestra apuesta por el servicio ha de ir acompañada por una implicación de todos lo que lo conforman y quiero, por ello, agradecer también la tarea que ha realizado mi compañero Álvaro Pola, concejal delegado al frente del servicio, y a Omar Álvarez por su coordinación y gestión al frente de los equipos y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil", ha concluido.