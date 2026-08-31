Diez heridos, tres de ellos menores, en una colisión entre dos turismos en Briviesca (Burgos)

Archivo - Valladolid.- Helicóptero medicalizado - JCYL - Archivo

BURGOS 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diez personas han resultado heridas, entre ellos tres menores, un una colisión entre dos turismos en el kilómetro 37 de la AP-1, en Briviesca (Burgos), sentido Vitoria.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 08.12 horas, momento en el que da aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un helicóptero medicalizado, tres ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de Briviesca.

En el lugar, el personal sanitario atiende finalmente a diez personas a un varón de unos 75 años trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos, una mujer de unos 70 años que es evacuada al mismo centro asistencial en ambulancia soporte vital básico y otras ocho personas, tres menores con edades comprendidas entre los 10 y los 3 años y cinco adultos, que tras ser atendidas en el centro de salud han rechazado traslado al hospital.