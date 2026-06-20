Diez llama a "no dejar que caigan en el olvido" los deportes leoneses, símbolo de "historia y tradición"

El alcalde de León, José Antonio Diez, en el XXVII Trofeo Ciudad de León de Deportes Autóctonos. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha animado a la ciudadanía a participar en deportes leoneses para "no dejar que caigan en el olvido", puesto que son símbolo de la "historia y tradición" de la ciudad.

Así lo ha expresado este sábado en la Bolera del Cinco de Octubre, que ha acogido el XXVII Trofeo Ciudad de León de Deportes Autóctonos, una cita a la que ha acudido el regidor junto a los concejales de Deportes, Vicente Canuria, y el de Participación Ciudadana, Álvaro Pola.

El bolo leonés, el billar romano, la herradura, la tarusa y la rana, entre otros juegos tradicionales de León, han sido los protagonistas de estas instalaciones que han sido restauradas recientemente con una inversión de algo más de 47.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

José Antonio Diez ha felicitado a la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León su implicación en la promoción de los deportes leoneses, una actividad que ha animado a la ciudadanía a que practiquen.