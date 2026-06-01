Diez no prevé municipalizar el servicio de la ORA y garantiza que habrá más aparcamientos disuasorios

El alcalde de León, José Antonio Diez, atiende a los medios de comunicación en la plaza de San Marcelo de la capital leoensa. - EUROPA PRESS

LEÓN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha descartado este lunes que el Ayuntamiento aborde una municipalización del servicio de la ORA recientemente reclamado por UPL y se ha comprometido a crear nuevas plazas de aparcamiento disuasorio en la ciudad.

En cuanto a la municipalización del servicio de la ORA, ha advertido de que se trata de un asunto que requiere contar con los informes técnicos oportunos, pero no es algo que esté previsto acometer. Al respecto, ha insistido en que, a priori, no es partidario de esta opción.

Además, ha abogado por que los partidos políticos que estimen necesaria esta medida como la UPL, la incluyan en su programa electoral. "Los que tengan estas predisposiciones a realizar ciertas municipalizaciones de ciertos servicios lo que tiene que hacer es ponerlo en su programa electoral", ha apuntado.

En cuanto a las plazas de estacionamiento, ha señalado que es un problema que existe prácticamente en todas las ciudades de España, especialmente en las que cuentan con centros históricos. Al respecto, ha recordado que el Consistorio ha incrementado en los últimos años los estacionamientos disuasorios y ha asegurado que habrá más plazas.

En este sentido, ha concretado que está previsto crear más plazas en la calle José María Fernández y en el entorno del nuevo Centro de Salud de La Granja. A ello podrían sumarse más estacionamientos en los anexos al Centro de Base Tecnológica (CBT) de Eras de Renueva. "Seguiremos incrementando nuestros espacios de estacionamiento disuasorio bien gratuitamente o algunos que puedan ser regulados también", ha recalcado.

No obstante, ha señalado que el estacionamiento es "importante" en las ciudades, pero también lo son los hábitos de movilidad más saludables como caminar o los desplazamientos en bicicleta y autobús, un apartado en el que el Ayuntamiento ha realizado "un gran esfuerzo".