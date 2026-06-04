Diez no ve con agrado el pacto con Vox y cree que Mañueco debería priorizar a los ciudadanos de CyL "sin distinciones"

El alcalde de León, José Antonio Diez. - EUROPA PRESS

Sostiene que PP y PSOE tendrían que haber establecido un diálogo para gobernar y ve necesaria "mucha más madurez democrática"

LEÓN, 4 )(EUROPA PRESS)

El alcalde de León, José Antonio Diez, no ve con agrado ningún pacto con "los extremos", por lo que ha mostrado su descontento ante el pacto de Gobierno entre PP y Vox y ha rechazado el concepto de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas que contempla el acuerdo al considerar que la "prioridad" para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, deberían de ser los ciudadanos de la Comunidad "sin hacer distinciones" y con igualdad para todos.

"Esa tiene que ser prioridad; dar los mejores servicios públicos para todos, nuestra sanidad, nuestra educación especialmente, nuestros servicios sociales para los más vulnerables y no andar con cuestiones de este tipo que, sinceramente, creo que se alejan también de la realidad de la inmensa mayoría de la gente", ha recalcado.

Al mismo tiempo, ha señalado que le hubiera gustado que se hubiese abierto la posibilidad de diálogo entre el PP y el PSOE para alcanzar un pacto de Gobierno y, en este sentido, ve necesario que se demuestre "mucha más madurez democrática" en España. "Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen capacidad de llegar a acuerdos que en el fondo representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos", ha apostillado.

Para Diez no es "de gran agrado" cualquier pacto establecido por el PP o por el PSOE "que se vaya hacia los extremos" y no considera que este tipo de acuerdos represente a la mayoría de los ciudadanos.

No obstante, ha señalado que es "importante" que haya un acuerdo de Gobierno en Castilla y León porque es necesaria "cierta estabilidad" y que las cosas funcionen. "Hay que constituir un gobierno, hay que definir las consejerías, hay que hacer un presupuesto por fin; a ver si hay un presupuesto en la comunidad autónoma y que todo vaya funcionando", ha apostillado.

Finalmente, ha expresado su "mejor deseo" para que el nuevo Gobierno funcione y realice la mejor gestión posible para una comunidad autónoma que tiene "muchas necesidades". "Lo que hace falta es que un gobierno se ponga a funcionar ya y unos presupuestos que permitan ver un horizonte de realidad y de futuro", ha concluido.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, donde ha participado en la inauguración de del X Salón del Vehículo Nuevo Acole-CEL.