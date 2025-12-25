Diez ve 2025 como un año en que "las cosas han ido bien" para León, una ciudad con dinamismo, actividad y posibilidades

1038671.1.260.149.20251225130305 El alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, posa durante una entrevista para Europa Press, a 10 de diciembre de 2025. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, considera que 2025 ha sido un buen año para la ciudad, en la que hay dinamismo, actividad y posibilidades y esa es "la mejor noticia" que puede tener un municipio, por lo que, en un marco global, "las cosas han ido bien" o "siguen yendo bien".

En este contexto, ha destacado que durante el presente ejercicio la población ha continuado en una línea de crecimiento, situándose cerca de los 132.000 habitantes y ese probablemente sea, ha apuntado, el mejor indicativo de que las cosas en la ciudad "van bien".

Por otra parte, ha señalado que 2025 ha sido un año "muy inversor", probablemente el de mayor aportación presupuestaria desde 2019, momento desde el que ocupa el sillón de la Alcaldía. Los más de 40 millones de euros asignados han permitido realizar "muchísimas acciones" en la ciudad.

De entre ellas, se ha referido a las vinculadas a los fondos europeos y las orientadas a la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Esta línea de trabajo permite proyectar ciudades "mucho más amables", más sostenibles, más saludables y con una mayor calidad de vida, que es lo busca, según ha declarado, la mayoría de los ciudadanos.

Además, durante el ejercicio que asume su recta final ha habido anuncios "importantes" como la remodelación del Teatro Emperador, una obra que los leoneses esperan desde hace 20 años o la ampliación del Parador San Marcos, otra "demanda histórica" de la ciudad. "Esperemos que no se queden solo en anuncios, ya que estamos muy acostumbrados a los anuncios y luego no ver las realidades, pero yo creo que estos sí se van a producir", ha apostillado en referencia a estos dos proyectos dependientes del Ejecutivo central.

Por otra parte, también ha mencionado otros proyectos en los que se ha avanzado durante 2025 como la ampliación de la segunda parte del Parque Tecnológico de León, algo "largamente demandado y muy necesario" para dar posibilidad y cabida a empresas tecnológicas y biotecnológicas. "Hay que recordar que es un polo biofarmacéutico de los más importantes de España, el tercero después de Madrid y Barcelona, y también un polo muy importante en todo lo que tiene que ver con las industrias TIC, por tanto el Parque Tecnológico era realmente importante", ha recalcado.

VENTAJAS COMPETITIVAS "ENORMES"

Todas estas iniciativas afianzan el fortalecimiento de León, una ciudad mediana; sin grandes desarrollos industriales, pero con otras ventajas competitivas "enormes" como su ubicación geográfica o su riqueza cultural, patrimonial y gastronómica, que hacen que las políticas se enfoquen en establecer una gran calidad de vida.

Para Diez las ciudades como León, con calidad de vida, acaban siendo polos atractores de una manera "increíble" de talento y también de oportunidades frente a otras mucho mayores, con mucha más fertilidad industrial o con mucho más dinamismo.

En este contexto, los proyectos impulsados por el equipo de Gobierno municipal, encaminados a mejorar la calidad de vida a través de la eficiencia energética, la sostenibilidad o otras cuestiones medioambientales "van caminando y hacia el futuro" en la ciudad.

FORTALEZAS QUE "YA SON VISIBLES"

Las fortalezas de la ciudad de León "ya son visibles" y, en este sentido, se ha referido al incremento "exponencial" del turismo, al conocimiento cada vez mayor de la cultura leonesa y a algunas iniciativas importantes desde el punto de vista económico. "Hacen que León cada vez sea una ciudad mucho más atractiva para vivir, para disfrutar o también venir como turista, pero para mí lo más importante es que lo sea para vivir", ha recalcado.

Ello permite que no sea necesario, como hasta ahora, que los leoneses se vean obligados a tener que irse fuera de la ciudad. "En ese sentido yo creo que estamos trabajando muy bien entre todos y sobre todo ahora las administraciones, que parece que están algo más colaborativas, permiten que esa posibilidad de León, que nunca debió perder, sea una realidad".

Finalmente, el regidor leonés ha explicado que hay muchos proyectos "vivos" en la ciudad, dependientes generalmente de otras administraciones, y que va a llevar su tiempo ejecutarlos y ha valorado el hecho de que en los últimos años se hayan dado "avances significativos" en aquellos que eran "históricamente demandados".