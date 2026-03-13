Digitalización, captación de talento e internacionalización, áreas de inversión prioritarias de las empresas de CyL. En la foto, el presidente de las cámaras de Castilla y León, Antonio Miguel Méndez Pozo, y la secretaria general, Marian Hidalgo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La digitalización, la captación de talento y la internacionalización, con porcentajes del 88, 87 y 78 por ciento, respectivamente, algutinan las áreas prioritarias de inversión para el conjunto del empresariado castellanoleonés, tal y como se recoge en el Estudio Empresarial de Castilla y León de Castilla y León 2026.

El informe elaborado por el Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios ha sido presentado este viernes por su máximo responsable, Antonio Miguel Méndez Pozo, y la secretaria general de dicha entidad, Marian Hidalgo, en un acto en el que el primero ha explicado que los resultados obtenidos son fruto de la encuesta efectuada a un total de 602 empresas de la Comunidad autónoma.

Respecto del tamaño de las empresas encuestadas, las más representativas son las microempresas y autónomos sin empleados, que suponen el 67 por ciento de la muestras, seguidos por las pequeñas empresas (21%), medianas (8%) y grandes (4%), mientras que por sectores de actividad destacan otros servicios, que agrupan al 26% de las empresas participantes; el comercio, con un 25%; la industria, con un 18; el turismo, que representa el 10%, y la construcción, con el 7 de la muestra. En menor medida, la representación de la agricultura y ganadería, las TICs y el transporte.

Todos estos sectores, según los realizadores del informe, permiten obtener una visión amplia y representativa de la actividad económica de Castilla y León en la que, además de las tres áreas ya citadas que acaparan las demandas de inversión prioritaria de los encuestados, entre los ámbitos que constituyen una mejora de la competitividad y entorno empresarial figuran la mejora de la fiscalidad, infraestructuras, captación de talento y regulación laboral, con un 82% de los encuestados.

En materia de digitalización, Méndez Pozo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que el estudio revela que el 37% de las empresas considera que su nivel es alto o muy alto, mientras que el 45% lo sitúa en un nivel medio. Las tecnologías más utilizadas son el comercio electrónico, la inteligencia artificial y los sistemas de gestión ERP/CRM.

En este sector, los encuestados apuntan que los principales obstáculos para avanzar son el coste, la falta de tiempo y escasez de personal cualificado, señalados por un 73% de las empresas. Las áreas donde más necesitan avanzar son la IA y el análisis de datos, el marketing digital y la automatización.

Por otro lado, el 53% de las empresas opera en mercados internacionales y un 10% está en proceso de implantación. La Unión Europea y Latinoamérica son las áreas con mayor presencia (62%), mientras que África y Oriente Medio representan los mercados menos explorados, con un 12%. El 51% prevé aumentar su actividad exterior en los próximos años años, priorizando nuevamente la UE y Latinoamérica, en un 50 y un 17%, respectivamente.

Sin embargo, las principales barreras externas a las que se enfrentan las encuestadas son la regulación y los trámites (73%) y los costes logísticos (27%), mientras que entre las internas destacan la falta de recursos económicos y desconocimiento de mercados, que aglutinan un 51%, y la falta de personal, con un porcentaje del 21.

NECESIDAD DE BAJAR EL IVA Y EL IRPF

En este contexto, Antonio Miguel Méndez Pozo ha aprovechado para expresar la "inquietud" de los empresarios ante las repercusiones económicas que está generando el conflicto bélico en Irán, sobre todo por la subida de los carburantes y del gas, y en este sentido ha abogado por alcanzar un consenso entre los distintos partidos políticos con el objetivo de contrarrestar esos efectos mediante una rebaja del IVA y del IRPF porque, como así ha apuntado, "el dinero está mucho mejor en el bolsillo de los ciudadanos".

En cuanto a los principales obstáculos identificados para aumentar la competitividad empresarial, los encuestados señalan la escasez de mano de obra cualificada (24%), el absentismo laboral (22), el exceso de burocracia (20) y los costes de la energía (13) y, en menor medida, la competencia de mercado (9), el acceso al crédito y la digitalización, en ambos casos con un 6%.

No obstante, los ámbitos prioritarios para mejorar el entorno empresarial son la fiscalidad (23%), seguido de las infraestructuras (22(), la formación y captación de talento (19) y la regulación laboral (18).

En cuanto a la influencia en las próximas elecciones autonómicas, el 65% de los encuestados considerá que influirá mucho o bastante en su actividad diaria y el 423 asegura encontrarse a las expectativa del nuevo gobierno autonómico salido de las urnas.

En este sentido, las empresas sitúan como prioridades para las Administraciones la mejora en infraestructuras (24%), la fiscalidad (21%), absentismo laboral (18%) y la captación de talento (17%).

VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS CAMERALES

El 60% de las empresas considera útiles o muy útiles los servicios de apoyo a la exportación prestados por las Cámaras de Comercio, ya que el 37% de las empresas consultadas no opera en mercados internacionales. Por otro lado, un 98% valora las formaciones en digitalización, como útiles o muy útiles, recibidas a través de la red cameral.

Durante la presentación, el presidente del Consejo de Cámaras, Antonio Miguel Méndez Pozo, a modo de resumen, ha manifestado que "los resultados de esta encuesta muestran con claridad las prioridades del tejido empresarial de Castilla y León: más y mejores infraestructuras, más talento, menos burocracia y un impulso decidido a la digitalización y la internacionalización para la transformación empresarial", a la vez que ha añadido que la red cameral "seguirá trabajando para ofrecer a las empresas herramientas que les permitan competir en un entorno cada vez más complejo y global".