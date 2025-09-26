La digitalización y el uso responable de la IA, entre los retos de la nueva presidenta de la Audiencia de Soria. - TSJCYL

SORIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada María Luisa García ha tomado posesión este viernes como presidenta de la Audiencia Provincial de Soria en un solemne acto, celebrado en el Palacio de Justicia de la capital soriana, que ha sido presidido por la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser.

Tras prometer el cargo ante la Sala de Gobierno del alto tribunal autonómico, García ha expresado que asume la presidencia de la Audiencia de Soria con "humildad y responsabilidad" y con el compromiso de desempeñar su labor con "rectitud, transparencia y determinación".

García, en su discurso, ha asegurado que "este acto no es un homenaje a una persona, sino la reafirmación de que la Justicia, como Poder del Estado, tiene la misión de garantizar la convivencia democrática, los derechos fundamentales y la igualdad de todos ante la Ley".

La presidenta del tribunal soriano ha querido poner de manifiesto que el deber de los jueces es aplicar la Ley con "independencia, imparcialidad y responsabilidad" en un momento de especial trascendencia. García ha citado, entre los retos, la digitalización de los procesos, el uso responsable de la inteligencia artificial, la necesidad de un lenguaje más claro y accesible para la ciudadanía, la lucha contra nuevas formas de criminalidad y la adaptación a un contexto social marcado por la despoblación y el reto demográfico.

La nueva presidenta ha destacado además el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia y ha subrayado el valor de la cooperación institucional.

JUSTICIA CERCANA Y EFICAZ

Por su parte, la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, ha mostrado su agradecimiento a la presidenta en funciones saliente, la magistrada Belén Pérez-Flecha, "por su implicación y compromiso para gestionar en este periodo de dos años de interinidad".

Al mismo tiempo, ha dado la bienvenida a María Luisa García, de quien ha destacado "su trayectoria marcada por la vocación de servicio público y su firme compromiso con los valores de la Justicia".

Del Ser ha recordado que el acto de toma de posesión de García "no representa únicamente una renovación institucional, sino que simboliza también el papel esencial de las Audiencias Provinciales dentro del entramado judicial".

Por último, Del Ser ha animado a García a buscar soluciones eficaces de manera conjunta para aportar "mejoras para los órganos judiciales, abordar las cargas de trabajo y consolidar una organización más ágil, moderna y ajustada a las necesidades de Soria".