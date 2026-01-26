Dimite el comité comarcal de UPL en El Bierzo al considerar que prevalece el "interés personal" en la candidatura

Archivo - Imagen de archivo del procurador en las Cortes y secretario comarcal de UPL en El Bierzo, José Ramón García. - UPL - Archivo

El secretario comarcal de UPL en El Bierzo y procurador en las Cortes, José Ramón García, ha anunciado este lunes la dimisión del comité comarcal al considerar que el partido ha configurado una candidatura de cara a los próximos comicios autonómicos, según una "filtración" y a falta de una comunicación oficial por parte de la formación política, en la que "prevalece" el interés personal en vez de el interés del grupo leonesista y sin seguir los cauces establecidos en el reglamento.

"Hoy hemos amanecido con una filtración supuestamente desde la ejecutiva del partido", ha comenzado José Ramón García su intervención, para añadir que él ha sido la primera persona que se ha "llevado la sorpresa". "Parece ser que ya no cuentan conmigo para las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, que se van a celebrar el 15 de marzo", ha sentenciado y ha precisado que El Bierzo pierde peso en las listas que, al parecer, se han configurado.

En este contexto, ha puntualizado que la decisión de dimitir "no es ninguna pataleta", sino que "ya viene un poco de atrás" y es algo "muy pensado" y en este momento resulta "incomprensible" la "maniobra" realizada por parte de la ejecutiva del partido.

En concreto, han dimitido José Ramón García; el vicesecretario comarcal de UPL en El Bierzo, Alfredo López Valdesoiro y la representante en el Consejo General María Dolores Álvarez.

En su opinión, la "nueva vieja ejecutiva" no ha respetado ni siquiera sus propios estatutos ni el reglamento de la formación política, ya que este tipo de cuestiones se debaten en el Consejo General, que es el órgano de mayor importancia en el partido. "Hemos visto que se lo han saltado porque han querido forzar un poco que la lista sea de esta manera", ha apostillado.

Al mismo tiempo, ha asegurado que hay "muchos compañeros que no están de acuerdo con esta lista" y ha sostenido que si no se respeta o si no se cumplen con los estatutos, no se respeta al partido. Así, ha dicho, la "nueva vieja ejecutiva se está saltando un poco lo el devenir o el sentir del partido".

Además, según ha afirmado, no se ha respetado al Comité Comarcal de El Bierzo, ya que "en ningún momento" se han puesto en contacto con sus representantes. De esta forma, los máximos representantes de la formación política "se han saltado dos órganos importantes del partido por interés personal y no interés general del partido". "Cuando en ciertas personas prevalece su interés personal al interés del partido, creo que es muy cuestionable", ha insistido.

"SE PIENSA QUE TIENEN UN CORTIJO"

"Vemos que hay una falta de respeto al partido. Creo que esta nueva vieja ejecutiva se piensa que tienen un cortijo y un partido. No se puede maniobrar, porque esto es una maniobra que ha hecho cierta persona, todo el mundo lo sabe", ha incidido.

José Ramón García ha reiterado que si la actual ejecutiva de UPL no apuesta por El Bierzo, significa que no apuesta por León y ha precisado que un partido "serio" no puede actuar un "cortijo" en el que se puede hacer "lo que le da la gana" a algunos de sus representantes, motivo por el cual han adoptado la decisión de dimitir. "Consideramos que en este partido, en este momento, ya no tenemos nada que hacer", ha recalcado y ha lamentado que UPL haya pasado de ser "la esperanza" en El Bierzo a ser "una gran decepción".

LAS COSAS "ESTABAN CAMBIANDO"

Por otra parte, ha señalado que a lo largo de los últimos años ha desarrollado su vida política como procurador en las Cortes y tanto él como sus compañeros del comité comarcal de El Bierzo han "puesto la cara" y han trabajado "duramente". En este contexto, se ha mostrado convencido de que las cosas "estaban cambiando", las siglas "se estaban viendo de otra manera" y UPL ya tenía visibilidad en la comarca berciana. "Nos veían como una esperanza pero al final por decisiones personales al final esa esperanza yo creo que se va a convertir en una gran decepción", ha añadido.

En cuanto al efecto electoral que esta decisión podría suponer, ha opinado que en El Bierzo va a pasar factura de manera negativa. "Así me lo ha hecho constar mucha gente, simpatizantes, afiliados, pero creo que va a afectar también negativamente en el resto de la provincia de León y en Zamora y Salamanca, pues visto lo que han hecho con El Bierzo, que estamos dentro de la misma provincia, pues supongo que ellos también tendrán repercusión", ha señalado.

Para José Ramón García, se trata de una "maniobra incomprensible" que muchos miembros del partido no comprenden. "Son maniobras que se hacen y todos sabemos que cuando se filtra una noticia, es para forzar ciertas situaciones", ha concluido.