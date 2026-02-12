Dimiten dos miembros de Vox Zamora tras ser apartados de la lista para las elecciones autonómicas

Archivo - Logo de Vox - EUROPA PRESS - Archivo

ZAMORA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y responsable de Organización de Vox Zamora, Javier Gutiérrez, y la secretaria y responsable del Área Jurídica, Concepción Vega, han dimitido tras ser apartados de la lista para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Ambos miembros de la Ejecutiva de Vox Zamora han abandonado sus cargos orgánicos y se han dado de baja de la formación debido a que no han entrado en segundo y tercer puesto, respectivamente, en la lista por la provincia, según ha informado Radio Zamora y recoge Europa Press.

Los díscolos han explicado que la lista estaba acordada con la presencia en la primera posición de la procuradora María Luisa Calvo, única que ha mantenido su puesto, y con ellos en las mencionadas posiciones.

Sin embargo, el "mandato" de Madrid habría obligado a cambiar de planes a última hora y a incluir a Jonathan García como número dos y a Vanessa Blanco como número tres, esta última una inclusión deseo "personal" del líder de la formación a nivel nacional, Santiago Abascal.

Blanco se habría afiliado a Zamora "a principios de febrero" en lo que se interpreta como una afiliación ejecutada con el único objetivo de que la actual número tres de la lista formara parte de la candidatura, según la citada radio. Los estatutos internos del partido requieren de una antigüedad mínima de nueve meses en Vox para formar parte de las listas electorales.