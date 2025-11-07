La Diócesis Osma-Soria atendión 18.400 personas en sus 35 centros y cerró el año con un superávir de 2,9 millones

Sala (I), Rodríguez Y Martín Presentan La Memoria De La Diócesis De Osma-Soria En 2024 - EUROPA PRESS

SORIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diócesis de Osma-Soria cerró 2024 con 18.400 personas atendidas en los 35 centros que se gestiona y acabó el año con un superávit de 2,94 millones de euros.

Así lo ha expuesto el administrador diocesano de Osma-Soria, Gabriel Ángel Rodríguez Millán, que junto al el delegado de patrimonio de Osma-Soria, José Sala Pérez, y al ecónomo Alberto Martín Martín han presentado este viernes la memoria de la Diócesis de Osma-Soria en el año 2024.

AL respecto, Alberto Martín ha dado más detalles de unas cuentas "consolidados", donde los ingresos ascienden a 10,10 millones de euros con las aportaciones directas como importante recurso, ya que han supuesto 1,87 millones de euros.

El 27,16 por ciento de los ingresos, la mayor cuantía con 2,7 millones, llega de los ingresos por patrimonio y otras actividades mientras que casi un 23 por ciento, 2,3 millones, llegan por asignación tributaria. Además, unos dos millones proceden de ingresos corrientes (subvenciones, ingresos de instituciones diocesanas...) mientras que algo más de un millón, el 10.82 por ciento, fue por extraordinarios como enajenaciones de patrimonio.

El capítulo de gastos se cerró en 2024 con 7,15 millones de euros donde la mayor parte, el 62,4 por ciento, 4,47 millones de euros, son para conservación de edificios y gastos de funcionamientos.

Asimismo, el 12 por ciento (855.113) fueron para retribución del personal seglar; casi el 12 por ciento (845.554 euros) para retribución del clero y el 11 por ciento (765.611 euros) para acciones pastorales y asistenciales.

También un 1,7 por ciento (121.675 euros) se destinó a aportaciones a los centros de formación y otros 96.000 euros (el 1,25 por ciento) para gastos extraordinarios como nuevas construcciones o programas de rehabilitación.

Por otro lado, La actividad pastoral en el año 2024 contó con 87 sacerdotes diocesanos, 42 religiosas y religiosos, 108 monjas y monjes de clausura, 192 catequistas, cuatro seminaristas mayores en formación, 642 parroquias y seis monasterios.

En cuanto a la actividad celebrativa en 2024, se registraron 299 bautizos, 239 confirmaciones, 372 primeras comuniones y 77 matrimonios, y el pasado año hubo diez celebraciones y fiestas religiosas.

En el ámbito educativo la Diócesis gestiona cuatro centros católicos concertados con 1.650 alumnos, 143 trabajadores y 137 profesionales docentes. El pasado año contó con 61 misioneros y, en relación al patrimonio cultural, cuenta con contó con 41 bienes de interés cultural y 56 proyectos de construcción y rehabilitación.

ATENCIÓN.

El año 2024 dejó 18.405 personas atendidas por la Diócesis de Osma-Soria en sus 35 centros. Así, en los 25 centros para mitigar la pobreza asistieron a 2.878 personas; en las tres casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad se atendieron a 238 personas y en los cinco centros de jóvenes y otros centros para la tutela de la infancia 178.

Un total de 115 personas se atendieron en el centro para la defensa de la vida y la familia y 523 en el centro para promover el trabajo. Asimismo, los 138 voluntarios de Cáritas asistieron a 1.536 personas con un total de 2.376 beneficiarios.

Dentro de la campaña de Manos Unidas, con 39 voluntarios, se recaudaron 99.137 euros mientras que los siete proyectos de cooperación beneficiaron directamente a 2.061 personas e indirectamente a 8.500.

Gabriel Ángel Rodríguez ha hecho hincapié en el hogar 'Santa Josefina Bakhita' puesto en marcha el pasado año por Cáritas diocesana y que responde al reto de una sociedad "que vive la llegada de migrantes en situación administrativa irregular, personas cuya presencia plantea profundos desafíos humanos y asistenciales".