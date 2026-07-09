La Diócesis de Segovia abre 58 templos gratis este verano, hasta el 6 de septiembre

SEGOVIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Segovia, a través de su Delegación de Patrimonio y en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha puesto en marcha una nueva edición del Programa de Apertura de Monumentos de Verano, iniciativa que permitirá visitar gratuitamente 58 templos, 57 iglesias y una ermita, entre el 11 de julio y el 6 de septiembre de 2026.

El programa ha abierto al público templos repartidos por toda la geografía diocesana, para facilitar el conocimiento y el disfrute del patrimonio religioso de Segovia, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística. La mayoría de los edificios permanecerán abiertos de martes a domingo, en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, si bien algunos templos contarán con horarios o días de apertura específicos para hacer posible su participación en el programa.

La campaña ha permitido habilitar la visita a 49 templos distribuidos en 44 localidades de la provincia, además de nueve iglesias de la capital, situadas tanto en el casco histórico como en otros puntos de especial interés para los visitantes. Muchos de estos edificios permanecen habitualmente abiertos únicamente durante los horarios de culto, por lo que la iniciativa ha supuesto una oportunidad excepcional para conocer su valor artístico, histórico y espiritual.

El programa se ha diseñado con distintos itinerarios temáticos impulsados por la Junta de Castilla y León: Románico Sur, Mudéjar al Sur del Duero, Valle del Duero, Ciudades Patrimonio Mundial, Camino de Madrid, Iglesias Barrocas, Iglesias Góticas y Renacentistas e Iglesias de la Sierra de Guadarrama y Ayllón.

La iniciativa crece este verano con la incorporación de cuatro nuevos templos: la iglesia de Santiago Apóstol, en Bernuy de Porreros; la iglesia de la Inmaculada Concepción, en Trescasas; la iglesia de la Asunción, en Castillejo de Mesleón, y la iglesia de la Santísima Trinidad, en Segovia.

La atención a los visitantes correrá a cargo de personas responsables en cada uno de los templos, cuya labor consistirá en recibir a quienes se acerquen, velar por el correcto desarrollo de las visitas y registrar las estadísticas de participación. La Delegación Diocesana de Patrimonio ha asumido la coordinación de toda la campaña junto a las parroquias, que han realizado un importante esfuerzo para encontrar voluntarios y responsables de apertura, tarea cada vez más compleja debido a la despoblación del medio rural.

Entre los templos participantes destacan los itinerarios del Valle del Duero, con localidades como Sacramenia, Cuevas de Provanco, Fuentesoto y Fuentidueña, y el de Románico Sur, que ha reunido el mayor número de templos del programa, con Sepúlveda, Turégano, Becerril de Ayllón y Sotosalbos. La ruta de la Sierra de Guadarrama y Ayllón ha incorporado templos en Navafría, Riaza, El Muyo o Prádena, mientras que la de Ciudades Patrimonio Mundial ha concentrado nueve iglesias en el casco histórico de la capital segoviana, entre ellas San Millán, San Justo, San Clemente y Santa Eulalia.

Algunos templos han fijado condiciones particulares de apertura. Es el caso de Santa María de Riaza, Muñoveros o Samboal, que solo abrirán sábados y domingos, o de Alquité y Martín Muñoz de Ayllón, accesibles únicamente de martes a viernes. Otros, como Becerril de Ayllón, Barahona de Fresno, Cabañas de Polendos, El Muyo, Espirdo, Cobos de Segovia, Madriguera o Trescasas, han limitado su horario a los viernes, sábados y domingos. La iglesia de Turrubuelo, por su parte, ha anunciado que su apertura completa se hará efectiva a partir del 1 de agosto.

Salvo estas excepciones, el conjunto de los 58 templos ha mantenido el horario general fijado por la organización, de martes a domingo, en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, hasta el cierre del programa el próximo 6 de septiembre.