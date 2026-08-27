La Diócesis de Zamora suspende a un cura por un presunto caso de abuso sexual a menores

ZAMORA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Zamora ha suspendido a un cura por un presunto caso de abuso sexual a menores de edad, según ha señalado el propio Obispado que, a través de un comunicado ha confirmado "la existencia de un procedimiento canónico relacionado con una acusación formulada por las propias víctimas".

Ante esta situación, el obispo, Fernando Valera, inició la correspondiente investigación previa canónica, en la que se recogieron los testimonios y la documentación necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Una vez concluida esta fase, el expediente fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, organismo competente en esta materia, que ha examinado las actuaciones realizadas y ha determinado la apertura del correspondiente procedimiento canónico para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse.

Asimismo, la diócesis puso los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes y, según ha destacado, "mantiene su plena disposición a colaborar con ellas en todo aquello que pueda ser requerido".

En el ámbito eclesiástico se adoptaron, además, diversas medidas cautelares respecto del sacerdote: el cese temporal de sus oficios como párroco, la suspensión temporal del ejercicio público de su ministerio y la prohibición de participar en cualquier actividad en la que estén implicados menores de edad.

En todo caso, estas medidas tienen carácter preventivo "y no prejuzgan el resultado de los procedimientos en curso". "La Diócesis de Zamora reitera su compromiso firme con la protección de los menores y de las personas vulnerables, con el esclarecimiento de cualquier situación de esta naturaleza en colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes", han añadido desde la diócesis en el comunicado recogido por Europa Press.

Del mismo modo, el Obispado manifiesta "su disposición a la escucha, acogida y acompañamiento de las personas implicadas, a la vez que solicita prudencia mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes, que deberán llevarse a cabo con todas las garantías para la parte denunciante y con el debido respeto a la presunción de inocencia del acusado".