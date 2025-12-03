La Diputación de Ávila defiende una sociedad inclusiva como clave para impulsar el progreso social

La Diputación de Ávila ha celebrado la sesión del Pleno del Consejo Provincial de Personas con Discapacidad con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila ha defendido este miércoles que "la inclusión no debe de quedar en una mera convicción" y que "sin accesibilidad no hay igualdad y sin igualdad no hay progreso".

Así lo ha señalado el presidente de la Diputación, Carlos García, en el marco del Pleno del Consejo Provincial de Personas con Discapacidad celebrado esta mañana en la localidad abulense de El Fresno con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

García ha subrayado que este 3 de diciembre es un día para agradecer y para reconocer a todas y cada una de las asociaciones del Tercer Sector y ha puesto en valor el "enorme trabajo" que realiza el área de Familia, en una jornada en la que ha recordado que Naciones Unidas reconoció esta fecha con el objetivo prioritario de defender los derechos y el bienestar de todas aquellas personas que poseen cualquier tipo de discapacidad.

En esta línea, ha reivindicado que las administraciones deben ser capaces de trabajar por una plena inclusión, por hacer desaparecer esa brecha de la desigualdad que "tanto daño hace" y ha asegurado que cada inversión realizada persigue visualizar, defender los derechos de todas estas personas y apoyar el trabajo de las asociaciones, cuya labor ha calificado de "magnífica".

En relación a la colaboración con el Tercer Sector, el presidente ha subrayado la importancia de las líneas de ayuda dirigidas a asociaciones y ayuntamientos, tanto para proyectos como para el mantenimiento de sedes y espacios dignos "donde poder realizar ese tipo de actividades".

Todo ello permite avanzar hacia un objetivo común: que las personas con discapacidad "tengan dignificación y tengan derechos" y mantener "tolerancia cero ante la desigualdad".

Durante el acto se ha leído el manifiesto del Consejo Provincial de Personas con Discapacidad, que ha recordado que este día "no es solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio" de hacia dónde debe avanzar la sociedad.

En el texto se ha insistido en que "la inclusión no es un gesto ni una concesión. Es un derecho y un principio democrático", y se ha defendido que "son realmente las barreras las que limitan a las personas con discapacidad".

Bajo el lema 'Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social', el manifiesto ha reiterado que "sin accesibilidad no hay igualdad", que "sin igualdad no hay progreso" y que la inclusión debe estar presente "en la escuela", "en el empleo", "en la cultura y en el deporte" y "en la salud".

También ha recordado que "cada espacio de la sociedad debe ser un espacio para todos" y que ninguna política será completa sin la voz y el liderazgo de las personas con discapacidad.

El Consejo Provincial ha reafirmado así su compromiso de seguir trabajando por "una sociedad verdaderamente inclusiva: una sociedad más fuerte, más creativa y más humana", cuya construcción, han remarcado, "es responsabilidad de todos".