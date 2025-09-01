La Diputación de Ávila destinará 300.000 euros a la conservación de colegios y 450.000 a obras de abastecimiento de agua

ÁVILA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Ávila ha autorizado este lunes, 1 de septiembre, en la primera Junta de Gobierno tras el parón estival, una convocatoria de 300.000 euros para la reparación y conservación de colegios de infantil y primaria, así como una convocatoria de 450.000 para obras de abastecimiento de agua.

El encuentro, que ha incluido 57 puntos en el orden del día, ha comenzado con un emotivo recuerdo a Ángel Jiménez, alcalde de Chamartín y diputado provincial fallecido el pasado 14 de agosto, tras lo que se han aprobado varias resoluciones.

En concreto, se ha dado luz verde a la convocatoria de suministro de agua embotellada, dotada con 150.000 euros, destinada a aquellos ayuntamientos que lo soliciten por dificultades de abastecimiento. "Aunque las lluvias de invierno y primavera han ayudado, todavía hay pueblos que necesitan un refuerzo puntual", han señalado desde la Diputación al respecto.

También se han aprobado las bases de subvenciones para las agrupaciones de Protección Civil, con una partida de 52.000 euros, una "ayudas que permitirán a las agrupaciones renovar material, seguros y vestuario, además de reforzar la formación de sus voluntarios".

En materia educativa, la Diputación ha autorizado una convocatoria de 300.000 euros para la reparación y conservación de colegios de infantil y primaria en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Además, se han aprobado 55.000 euros en ayudas a la investigación y 25.000 euros para programas de igualdad de oportunidades y contra la violencia de género.

En materia de infraestructuras, la Diputación ha aprobado varios proyectos de mejora y conservación en distintas vías de la red provincial y, en el ámbito económico y territorial, se ha dado luz verde a una convocatoria de 450.000 euros para financiar obras de bajo coste que garanticen el abastecimiento de agua, y otra de 567.528 euros correspondiente al Fondo de Cohesión Territorial.

Asimismo, se han aprobado subvenciones por valor de 51.000 euros para asociaciones y asociaciones de ganado puro con implantación en la provincia.

La Junta de Gobierno también ha tramitado expedientes de contratación para distintos servicios, como seguros de responsabilidad civil, limpieza de dependencias provinciales, energía y mantenimiento de instalaciones, además de la dotación de equipamiento para los nuevos parques comarcales de bomberos.

En el apartado cultural y social, se han ratificado convenios nominativos con ayuntamientos y asociaciones para apoyar actividades como el Festival de Jazz, la Feria de Naturaleza Aravalle Natura, el congreso de Historia, Naturaleza y Tradiciones de la Sierra de Gredos o la Ruta de los Belenes de Gredos Norte.