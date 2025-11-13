Diputación de Ávila presenta el presupuesto más alto de su historia, 93,15 millones, y cierra 2025 con deuda cero

El presidente de la Diputación de Ávila (C) rodeado del equipo de Gobierno en la presentación del presupuesto para 2026. - DIP ÁVILA

ÁVILA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha presentado el proyecto de presupuestos para 2026, que alcanza los 93,15 millones de euros, "y vuelve a batir su propio récord en términos cuantitativos" con un aumento del 2,2 por ciento respecto a las cuentas de este año, además de que la institución provincial cerrará el ejercicio actual "con deuda cero".

Así lo ha anunciado García durante la rueda de prensa en la que ha presentado las cuentas de la institución provincial para 2026, que "por primera vez en su historia" la Diputación "no consignará ni un céntimo en sus presupuestos para pagar intereses ni operaciones externas con entidades bancarias".

En este sentido, Carlos García ha asegurado que la Diputación "no es una empresa, no tiene accionistas ni consejo de administración" a lo que ha añadido que "tener unas cuentas saneadas" permite "desplegar iniciativas y no tener deudas y es un gran contexto para ser optimistas en el presente y de cara a futuro".

Según el presidente de la institución provincial, se trata "de unos presupuestos inversores, sociales, municipalistas que creen y respetan la autonomía de los ayuntamientos" para desarrollar una "políticas preocupadas y ocupadas en crear condiciones de desarrollo para los 100.000 abulenses que viven en el medio rural".

En cuanto a la distribución de los gastos que ha expuesto el presidente de la Diputación; Personal supondrá un 25,36 por ciento; gasto corriente, un 26,44 por ciento; activos y pasivos financieros, un 0,21 por ciento e inversiones y transferencias, el 47,99 por ciento.

"Pero lo más importante", según Carlos García es que de este presupuesto "se desprende un compromiso claro e inequívoco con todos y cada uno de los ayuntamientos de esta provincia", ya que el nivel de inversión alcanza los 40,3 millones de euros, el 43 por ciento del presupuesto "y dos millones más que el año 2025".

Otra cifra "muy destacable", según García, es la evolución que ha experimentado en los últimos años, la inversión por habitante, que alcanza los 455 euros por cada vecino del medio rural, 75 más que este año 2025 y, "en términos comparativos, un 270 por ciento más que en el año 2019", cuando era de 168 euros.

Por partidas presupuestarias, el presidente se ha referido al Plan Extraordinario de Inversión que llegará a los 8,87 millones y un incremento del 10 por ciento; la dotación al Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento, con más de seis millones, y los 27,3 millones a servicios sociales, un crecimiento del 4,5 por ciento, con 9,5 millones para ayuda a domicilio y 1,5 millones para el programa 'Crecemos'.

Asimismo, ha aseverado que las políticas de fomento del empleo alcanzarán los 4,3 millones, donde destacan los dos millones de euros del Plan de Empleo para los municipios, que a través de él se efectúan más de 550 contrataciones; el Plan de Empleo Agrario, con 364.000 euros para personal y 200.000 para materiales "que hace posible la contratación de 377 personas y beneficia a 44 municipios" o los 1,33 millones euros para de ayudas al tejido empresarial de la provincia.

Las partidas relacionadas con la promoción cultural pasan de los 2,2 millones de euros a los 2,8 millones, donde se incluye la renovación del palacete de Nebreda; se destinarán 2,9 millones al 'Stellarium'; 1,5 millones para el sector agroalimentario y 'Avila Auténtica' y 7,9 millones a la red de carreteras provincial.

Aunque el PP tiene mayoría absoluta en la Diputación abulesen, el presidente ha asegurado que "al igual que en años anteriores", en todos los presupuestos que se han elaborado bajo su presidencia, buscará "el consenso con la mano tendida al resto de la Corporación" por lo que ha invitado a PSOE, 'Por Ávila?, Vox y al diputado no adscrito a "presentar propuestas para enriquecer" las cuentas de 2026.