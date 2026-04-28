Diputación de Burgos impulsa la transformación de la Feria de Lerma para convertirla en un evento "dinámico y atractivo"

BURGOS, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Burgos va a impulsar un año más la transformación de la Feria de Lerma para convertirla en un evento "dinámico y atractivo", de forma que la institución provincial, a través de Burgos Alimenta, va a reforzar este año su compromiso con la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma.

La inversión destinada a esta estrategia asciende a 52.109,40 euros, de los cuales 17.109,40 euros se destinan al Mercado de Productores Burgos Alimenta y 35.000 euros a actuaciones musicales y actividades de dinamización.

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, ha señalado que la presencia en Lerma refleja la línea de trabajo de respaldar al sector agroalimentario y generar oportunidades en los pueblos.

La estrategia pasa por potenciar el Mercado de Productores como eje central de la feria a través de la incorporación de una programación de actividades que mejore la experiencia del visitante y genere un entorno "más atractivo, dinámico y competitivo".

En este mercado de Burgos Alimenta se podrán encontrar productos locales de calidad, embutidos, morcilla de Burgos, quesos, productos de repostería, pan, sobaos, quesadas, las anchoas de Espinosa de los Monteros, miel, caracoles, aceites, cervezas artesanas, lechazo, salsas novedosas y, como no podía ser menos, vinos de la DO Arlanza y DO Ribera del Duero.

En el Mercado de Burgos Alimenta participan Consejo Regulador de D.O Arlanza, Embutidos de Cardeña, Lechazo y Quesos del Vidal, Panadería Artesana Labrador, Cerveza Virtus, Morcilla Artesana de Lerma, Apícola Izquierdo, Panadería Eduardo Antolín, Confitería Arroyo, Caracoles Burgaleses, Vamos Aunando, Delicatesen Castro Valnera, Conservas Espinosa, Quesos Mostelares, Quesos Rico, Bodegas y Viñedos Roberik, Bodegas Palacio de Lerma S.L., Apimara, Decorus, NIETO & HERRERO Artesanos Queseros Arlanzón, Obrador del Esgueva, Bodegas Sierra, Salsa Felix Arranz Colomer, Quesos La Cueva de Vadorrey, Angamar, El Horno de Ceci, El Mosaico de Baco, Quesos La Casona de los Pisones y Gotas de Rocío.

En paralelo, Lerma acogerá los días 29 y 30 de abril digivit 2026, un foro de referencia nacional que conectará vino, tecnología e innovación en el Parador de Lerma.

Este evento reunirá a bodegas, empresas tecnológicas, centros de investigación y profesionales del sector vitivinícola, lo que consolida a la localidad como un "enclave estratégico" para la modernización del sector agroalimentario, ha destacado el presidente de la institución provincial.

Digivit se celebrará como antesala de la Feria de Lerma Expo Agrotech (1, 2 y 3 de mayo), de forma que habrá varios días de actividad que posicionan a Lerma como punto de encuentro clave para la innovación, el negocio y la dinamización del medio rural.

Con esta doble apuesta --modernización de la feria y atracción de eventos de alto valor añadido-- la Diputación de Burgos reafirma su papel como motor de desarrollo del territorio, apostando por un modelo que combina tradición, innovación y oportunidades económicas para el medio rural.