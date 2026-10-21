Diputación de Burgos presenta un presupuesto 192,5 millones para 2027 una cifra récord "nunca vista"

Presentación del proyecto de presupuestos de la Diputación de Burgos. - DIP BURGOS

BURGOS 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, y parte de su equipo de Gobierno, han presentado este miércoles el proyecto de presupuestos para 2027 que alcanza "una cifra que nunca se había visto" en la institución provincial, con 192,5 millones de euros.

Un aumento que Suárez ha explicado que viene motivado por "el incremento de ingresos que supone varias partidas de impuestos directos", como el IRPF y el recargo del impuesto de actividades económicas, el IVA e impuestos especiales lo que para el presidente de la Diputación es "una presión fiscal y una inflación enorme" sobre los contribuyentes lo que debilita al país, a las regiones y a las provincias".

Asimismo, el máximo responsable de la institución ha apuntado que estas cuentas suponen la continuidad de la línea trazada al inicio del mandato y ha reconocido el grado de implicación de todas las formaciones, de todos los departamentos de la Diputación y delas formaciones políticas.

Asimismo, Borja Suárez ha indicado que hay tres cuestiones que cumple este proyecto de presupuestos como son la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria y el límite de endeudamiento.

A pesar del mayor margen financiero, el presidente ha aseverado que se ha elaborado un presupuesto "prudente" En el apartado de gastos, el presupuesto contempla un ajuste en el capítulo de personal que sube un 9,68 por ciento, anticipando la subida salarial de los empleados públicos del 4,5 por ciento como ha anunciado el Gobierno central y el refuerzo de contrataciones de sustitución en el área de servicios sociales.

Asimismo, las transferencias corrientes destinadas a entidades locales y asociaciones así como todos los convenios tendrán un "crecimiento genérico" de un 7,30 por ciento, mientras que las inversiones reales crecen un 13,98 por ciento respecto a 2025 "que también fue un año histórico respecto a la inversión", como ha recordado Suárez..

PRIORIDADES.

Entre las prioridades estratégicas, la institución destinará 2,92 millones de euros al Plan Provincial de Empleo, focalizado en apoyar el tejido comercial local, el autoempleo femenino y la conciliación familiar en los municipios de menor población con el objetivo de fijar población en el entorno rural y facilitar la permanencia de familias familiares con menores en edad escolar.

Por su parte, el Servicio de Ayuda a Domicilio dispondrá de un montante global de 10,5 millones de euros -con un incremento cercano a los tres millones respecto al ejercicio anterior-, y se asegura la cobertura sin listas de espera para personas dependientes.

En infraestructuras, el plan provincial de carreteras absorberá 8,63 millones de euros en 2027 como parte de la estrategia plurianual dotada con cerca de 50 millones entre 2023 y 2028.

A su vez, el proyecto del Monasterio de San Salvador de Oña contará con una partida directa de 3,2 millones de euros.

ÁREA DE BOMBEROS.

El área de Bomberos y Protección Civil gestionará un presupuesto superior a los 16 millones de euros para los cuatro parques profesionales y para avanzar en la profesionalización del servicio mediante acuerdos con parques comarcales y de otras provincias para proteger el territorio, a lo que has que añadir un nuevo plan de bomberos para el próximo quinquenio con una inversión global rebasará los 50 millones de euros.

"Un plan para ya acabar de transformar nuestro plan de bomberos, tanto en infraestructuras como en contratación de personal, como en mantenimiento de todo un plan, también muy consensuado con el resto de formaciones políticas, en lo que era uno de los compromisos para la próxima generación", ha afirmado el presidente de la Diputación.

TURISMO Y CULTIURA.

En materia cultural y turística, la Diputación creará dos nuevas líneas de subvención de 250.000 euros cada una dirigidas a la restauración de fortificaciones e inmuebles defensivos históricos, así como a la conservación del patrimonio en monasterios con comunidades religiosas activas.

Estas aportaciones se integran en una estrategia de apoyo al patrimonio provincial que supera los 30 millones de euros acumulados a lo largo del presente mandato.

Borja Suárez ha señalado otras de las cuestiones en las que se quiere incidir en 2027 como es el empleo femenino y las mujeres que tienen hijos a cargo.