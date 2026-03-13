Diputación convoca una subvención de 100.000 euros para la asistencia urbanística de las mancomunidades de Salamanca

Municipio de Salamanca. - DIPUTACIÓN

SALAMANCA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha convocado una línea de subvenciones dirigida a las mancomunidades de la provincia, dotada con un presupuesto total de 100.000 euros, con el objetivo de cooperar en la financiación de los servicios técnicos de carácter urbanístico que estas entidades prestan a los municipios que las integran.

A través de este programa, la institución provincial busca asegurar que los ayuntamientos, especialmente aquellos con menor capacidad económica y de gestión, dispongan del asesoramiento técnico necesario para el correcto ejercicio de sus competencias en materia de urbanismo, tal y como ha asegurado en un comunicado recogido por Europa Press.

El plazo para la presentación de solicitudes es de diez días naturales, contados a partir del viernes 13 de marzo, fecha de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

El proceso deberá realizarse obligatoriamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es La convocatoria financiará actividades desempeñadas por el personal del servicio técnico de las mancomunidades durante el año 2026.

Entre las funciones que pueden ser objeto de subvención se encuentran la emisión de informes previos para la ejecución de obras, licencias ambientales y de primera ocupación; los informes sobre el estudio ruinoso de edificaciones, órdenes de ejecución e infracciones urbanísticas; el asesoramiento en el desarrollo y tramitación del planeamiento urbanístico municipal; la valoración y medición de terrenos urbanos y edificios de titularidad municipal; los informes de alineaciones, deslindes y calificación urbanística y cualquier otro tipo de informes técnicos y actuaciones de necesidad municipal.

Podrán acogerse a estas ayudas las mancomunidades de la provincia de Salamanca que tengan asumida estatutariamente la asistencia urbanística entre sus fines y competencias.

Además, las entidades deberán disponer de crédito en su presupuesto para hacer frente a la contratación del personal técnico encargado de estos servicios.

La cuantía de la subvención podrá cubrir hasta el 100 por cien del coste total del servicio, aunque es incompatible con cualquier otra ayuda de la Diputación de Salamanca destinada a la misma finalidad.

Con esta iniciativa, la Diputación de Salamanca ha asegurado reafirmar su "compromiso con la cooperación técnica y económica con las entidades locales", además de facilitar "la gestión urbanística y el desarrollo sostenible en todo el territorio provincial".