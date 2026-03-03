Diputación crea una comisión para coordinar el eclipse de agosto ya que Palencia será "enclave estratégico" para verlo

Creación de una comisión interdepartamental en la Diputación de Palencia para organizar todo lo relacionado con el eclipse del 12 de agosto. - DIP PALENCIA

PALENCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presidido este martes la constitución de la Comisión Interdepartamental que se encargará de coordinar todos los aspectos relacionados con el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, ya que la provincia palentina es "una enclave estratégico" para disfrutar de este evento fenómeno astronómico.

La provincia de Palencia es "uno de los mejores lugares del mundo y un enclave estratégico" para la observación del eclipse al situarse en la franja central, con una duración aproximada de un minuto y cuarenta segundos.

Este eclipse está previsto que se inicie a las 19.30 y la previsión es que a las 20.30 horas la luna tape completamente al sol, para después irse desplazando y volver a dejar al sol totalmente destapado.

La comisión interdepartamental está integrada por los servicios de Turismo, Industria, Protección Civil, Medio Ambiente y Asuntos Generales.

Esta comisión mantendrá reuniones periódicas además de que se reforzará la colaboración con otras administraciones ya que el objetivo del intercambio de información es la selección de los puntos de observación más adecuados, la guía de recomendaciones elaborada por la Diputación y los instrumentos de coordinación interadministrativa necesarios para un evento de estas características.

Ángeles Armisén ha recordado que se llevan dos años trabajando con los ayuntamientos de la provincia, con jornadas técnicas dirigidas a alcaldes y con actividades divulgativas organizadas junto a la 'Agrupación Astronómica Palentina

El eclipse del 12 de agosto no se plantea únicamente como un hecho puntual, sino "como eje vertebrador de una programación más amplia", como ha afirmado la presidenta de la Diputación, ya que se organizarán actividades astronómicas, acciones divulgativas y encuentros científicos, entre ellos un congreso internacional previsto para la próxima primavera.

Esta estrategia se integra además dentro del posicionamiento de Palencia como destino de astroturismo, reforzado por proyectos como los 'Faros del Camino', vinculados al Camino de Santiago, que combinan patrimonio, iluminación y sostenibilidad.