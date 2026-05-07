Diputación impulsa el legado celtíbero en la jornada 'Conocimiento, divulgación e innovación en la Celtiberia Soriana'

SORIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtibera Soriana, celebrará el próximo 14 de mayo la jornada científica 'Conocimiento, divulgación e innovación en la Celtiberia Soriana'.

Este encuentro tiene como objetivo fundamental difundir los proyectos y productos relacionados con el patrimonio celtíbero de la provincia, promoviendo su valorización y conservación sostenible ante la sociedad y el sector turístico, según han señalado desde la Institución Provincial.

El evento, que tendrá lugar en el Salón Jesús Posada de la Diputación de Soria de 15.30 a 18.30 horas, busca crear un espacio de diálogo entre profesionales, académicos y empresas para intercambiar ideas y fomentar colaboraciones que acerquen este legado histórico a la ciudadanía.

La jornada comenzará con una ponencia marco a cargo del investigador y arqueólogo Antonio Chaín, titulada 'El Patrimonio Celtibérico de Soria. Estado de la cuestión y retos futuros'.

En su intervención, Chaín aportará una "visión científica" sobre la relevancia histórica del patrimonio soriano, analizando los desafíos actuales en su gestión, protección y transferencia de conocimiento.

Posteriormente, tras un espacio de networking, se desarrollará una mesa redonda centrada en la innovación y el patrimonio. Este debate contará con la participación de representantes de La Estela de Numancia, quienes aportarán su experiencia en la gestión práctica y protección del patrimonio, y de la empresa Imascono, especializada en soluciones tecnológicas aplicadas a la interpretación y comunicación cultural.

La mesa estará moderada por Beatriz Martín, "experta" en Turismo Sostenible de la consultora Daleph, quien aportará las claves estratégicas para conectar el recurso patrimonial con un desarrollo turístico de calidad y sostenible.