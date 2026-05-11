Diputación y Junta forman a alcaldes y concejales de Palencia en la autoprotección ante incendios cada vez más complejos

Inauguración de la jornada de formación a cargos municipales de Palencia en la autoprotección ante los incendios. - DIP PALENCIA

PALENCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una jornada formativa para alcaldes y concejales ha abordado la creciente importancia de la prevención y la autoprotección ante unos incendios cada vez más complejos, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal, donde confluyen espacios naturales y núcleos habitados.

La Diputación de Palencia y la Junta han celebrado la 'Jornada sobre prevención y extinción de incendios forestales y planes de actuación de ámbito local', un encuentro técnico e institucional convocado con el objetivo de reforzar la coordinación entre administraciones y mejorar las herramientas de prevención y respuesta frente a incendios forestales, tal y como ha destacado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, en la clausura del encuentro.

En este contexto, tal y como ha explicado la presidenta, se ha abordado la necesidad de anticiparse al riesgo mediante instrumentos de planificación local y protocolos coordinados de actuación para "minimizar daños sobre las personas, los bienes y el patrimonio natural".

Durante el encuentro, responsables y técnicos de la Junta y de la Diputación de Palencia han dado a conocer los medios humanos y materiales disponibles en la provincia para las labores de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales, así como las principales novedades derivadas de la entrada en vigor del nuevo Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL).

La nueva normativa establece que los municipios considerados de protección prioritaria deberán elaborar Planes de Actuación de Ámbito Local, mientras que el resto de entidades locales deberán disponer de Guías de Respuesta frente a incendios forestales.

Actualmente son 37 los municipios palentinos incluidos en el Anexo III del INFOCAL, entre ellos la capital, por presentar un índice de peligro de incendios forestales medio o alto y una elevada vulnerabilidad en zonas de interfaz urbano-forestal.

En este contexto, la Diputación de Palencia ha impulsado durante el último año la redacción de 31 Planes Municipales de Actuación ante emergencias dentro del proyecto Bosque Modelo Palencia, iniciativa apoyada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y financiada con fondos europeos.

De estos 31 planes, 19 corresponden a municipios donde su elaboración era obligatoria conforme al INFOCAL, como Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Cervera de Pisuerga o Guardo.

Todos los planes redactados incorporan además la Guía de Respuesta rápida exigida por la normativa y una memoria técnica con análisis cartográfico de las zonas de interfaz urbano-forestal para identificar los espacios prioritarios donde concentrar las actuaciones preventivas.

Asimismo, se ha desarrollado la herramienta web www.planeslocalesif.es, que permitirá a los ayuntamientos y técnicos municipales gestionar y mantener actualizada la información relativa a sus planes y guías de respuesta.

Los 31 planes ya redactados han sido aprobados por los respectivos plenos municipales y remitidos posteriormente a la Junta de Castilla y León para su homologación por parte de la Comisión de Protección Ciudadana. No obstante, todavía quedan pendientes 17 municipios prioritarios que deberán disponer de este instrumento, entre ellos Brañosera, Magaz de Pisuerga, Monzón de Campos, Palenzuela, Santibáñez de la Peña, Triollo o Venta de Baños.

La Diputación de Palencia desarrollará una segunda fase del proyecto para completar la redacción de los planes pendientes y atender además a aquellos municipios no obligatorios que deseen adherirse voluntariamente.