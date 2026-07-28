Diputación y Junta impulsan vivienda pública en ocho municipios de La Raya (Salamanca) para "fijar población"

SALAMANCA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de la Raya impulsará la vivienda pública en ocho municipios en una iniciativa de la Junta y la Diputación de Salamanca que tiene como objetivo "hacer frente al reto demográfico y fijar población".

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, han avanzado que ya se han firmado convenios con los ayuntamientos de Cabrillas, Aldehuela de Yeltes, Serradilla del Llano, Martiago, Lumbrales, Cipérez, Cerralbo y El Milano.

El programa contempla la rehabilitación de inmuebles de titularidad municipal actualmente en desuso para destinarlos a vivienda pública en régimen de alquiler asequible. Una medida que, tal y como ha destacado Javier Iglesias, "resulta clave para garantizar proyectos de vida en el medio rural y fijar población, especialmente entre los jóvenes".

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Socioeconómico de La Raya impulsado por la Junta, que apuesta por un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio. En concreto impulsará el desarrollo en 175 municipios fronterizos con Portugal de Salamanca y Zamora, a través de una dotación total de más de 90 millones.

En este sentido, Eloy Ruiz ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para "ofrecer oportunidades reales" en los pueblos y "reforzar su futuro".

Cada uno de los convenios cuenta con una financiación de 108.900 euros por municipio, aportados al 50 por ciento por la Diputación de Salamanca y la Junta, lo que supone una inversión total de 871.200 euros. Además, el programa incluye el abono anticipado del cien por cien de la financiación, lo que permitirá a los ayuntamientos iniciar de inmediato las actuaciones.