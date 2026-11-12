La Diputación de León abre el plazo para que empresas agrarias pidan ayudas para mejorar la seguridad y la salud laboral

Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas del sector agrario y ganadero de la provincia leonesa ya pueden solicitar las ayudas de la Diputación de León destinadas a financiar actuaciones de mejora de las condiciones de seguridad y salud en sus centros y lugares de trabajo ubicados en municipios de menos de 2.000 habitantes.

La convocatoria, correspondiente a las anualidades 2026 y 2027, tiene una dotación económica total de 545.000 euros y podrán beneficiarse de las subvenciones las empresas privadas, tanto personas físicas como jurídicas, las comunidades de bienes y otras entidades legalmente constituidas con ánimo de lucro que tengan su sede en municipios de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes, si bien las actuaciones para las que soliciten financiación deberán estar dirigidas a mejoras en centros de trabajo situados en localidades de menos de 2.000 habitantes.

Las ayudas cubrirán hasta el 85 por ciento del presupuesto presentado, con un límite máximo de 30.000 euros por beneficiario. Entre las actuaciones subvencionables figuran la adquisición o adaptación de maquinaria propia de la actividad, el acondicionamiento de naves de producción agropecuaria, la mejora de los espacios de almacenamiento y de los accesos a las instalaciones, así como la adquisición e instalación de desfibriladores externos (DESA) y la formación necesaria para su utilización. En el caso de los desfibriladores, deberán destinarse a este uso durante un periodo mínimo de dos años.

Las empresas solicitantes deberán estar encuadradas en los códigos CNAE 01 (correspondiente a agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados), 02 (relativo a silvicultura y explotación forestal) o 03 (pesca y acuicultura), según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El plazo para presentar las solicitudes comienza este jueves, tras la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y finalizará el 11 de diciembre. La tramitación deberá realizarse por vía electrónica a través de la sede de la Diputación Provincial de León (https://sede.dipuleon.es).

Las actividades y los gastos objeto de subvención deberán estar comprendidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, mientras que la justificación de las actuaciones realizadas deberá presentarse antes del 15 de febrero de 2028.

El objetivo de esta línea de ayudas es mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral en el sector agrario, con el fin de reducir los índices de siniestralidad grave y mortal y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles accidentes.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página web de la Diputación de León, en el apartado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, dentro de Ayudas y Subvenciones.