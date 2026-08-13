Diputación de León abre el plazo para participar en los 55 talleres de teatro, magia y circo del próximo curso escolar

Cartel de los talleres de la Diputación de León. - DIP LEÓN

LEÓN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ofrecerá el próximo cursos, de octubre a mayo, un total de 55 talleres provinciales de teatro, magia y circo, un programa dirigido a niños y jóvenes de entre 4 y 35 años que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes y que inicialmente .

La convocatoria, que alcanza su 36 edición, se desarrollará en paralelo al curso escolar, e y el programa contempla inicialmente 55 talleres o grupos, una cifra que podrá ampliarse en función de las necesidades y hasta agotar la disponibilidad presupuestaria.

Las tres disciplinas se trabajarán de forma alterna mediante una metodología "práctica y lúdica" basada en técnicas, dinámicas y juegos colectivos, con el objetivo de acercar al alumnado a las artes escénicas y potenciar su creatividad e inquietud artística.

Los ayuntamientos interesados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles, contados desde este viernes, tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, para solicitar los talleres.

El trámite deberá realizarse a través de la Sede Electrónica de la Diputación de León. Inscripción para los participantes La inscripción individual se realizará a través de www.juventudleon.com.

En el caso de menores de edad, el padre, madre o tutor deberá registrarse previamente como usuario principal y posteriormente dar de alta al menor dependiente para completar la inscripción.

El plazo comenzará el 15 de septiembre y hasta el día 21 estará reservado a residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes. A partir del 22 de septiembre, podrán inscribirse también residentes en cualquier municipio de la provincia.

El periodo permanecerá abierto hasta el último día del mes en el que se inicie la actividad o hasta completar las plazas disponibles.