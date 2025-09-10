La Diputación de León aporta 1,2 millones en los dos últimos años a Valdevimbre para impulsar el desarrollo rural

Descubrimiento de una placa conmemorativa con motivo de la inauguración del edificio de usos múltiples en Valdevimbre (León). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha realizado una aportación de 1,2 millones de euros al Ayuntamiento de Valdevimbre en los dos últimos años, una cuantía con la que se pretende impulsar el desarrollo rural en el municipio.

Así lo ha expresado el presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel, durante la inauguración de un nuevo edificio de usos múltiples, donde ha señalado que el nuevo edificio supone "mucho más" que la apertura de unas instalaciones modernas, ya que es una "apuesta de futuro al servicio de los vecinos", diseñada para impulsar la vida social, cultural y comunitaria de Valdevimbre.

Courel ha destacado que la obra ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones y ha subrayado el papel de la Diputación de León, que ha destinado durante el presente mandato a Valdevimbre un total de 1,2 millones de euros, de los cuales 600.000 proceden de planes provinciales y del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios del presente ejercicio.

Esta inversión, según ha explicado, refuerza el compromiso con los municipios grandes y pequeños, para que dispongan de los recursos necesarios que garanticen calidad de vida y oportunidades a sus vecinos.

Al mismo tiempo, ha asegurado que el objetivo de la Diputación de León es dotar a los pueblos de infraestructuras útiles, fomentar la participación comunitaria, contribuir a fijar población, generar actividad económica y evitar que las familias "tengan que marcharse".

"Este nuevo edificio será un motor de convivencia y de proyectos colectivos. La Diputación seguirá apoyando a Valdevimbre y a todos los municipios de la provincia, trabajando codo con codo con alcaldes y alcaldesas para fortalecer el medio rural", ha subrayado.

En el acto, en el que también han participado los diputados provinciales José Pellitero, Roberto Aller y Emilio Martínez, se ha llevado a cabo el descubrimiento de una placa conmemorativa por parte del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz y el alcalde del municipio, Ángel María Cueto.