La Diputación de León aporta 62.800 euros para actividades de la Escuela de Animación y Tiempo Libre

Archivo - Imagen del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para el desarrollo de actividades formativas por parte de la Escuela Provincial de Animación Juvenil y Tiempo Libre (EPATiLeón), cuyo presupuesto anual de gastos asciende a 75.000 euros de los cuales 12.200 se prevé que queden cubiertos por las cuotas de participación y los 62.800 restantes serán aportados por la Institución provincial.

El programa, que incluye talleres y actividades de ocio y tiempo libre, está dirigido a jóvenes que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia y tiene como objetivo satisfacer sus necesidades formativas en diferentes áreas, así como otorgarles los correspondientes certificados de profesionalidad.

También se pretenden fomentar los valores de solidaridad, la convivencia y la participación juvenil y contribuir a la creación de empleo y al mantenimiento de la juventud en el medio rural, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Las actividades formativas a desarrollar son cursos de coordinador de tiempo libre, cursos de monitor de tiempo libre (modalidad intensiva y extensiva) y cursos de socorrista en instalaciones acuáticas. El número mínimo de alumnos en los dos primeros casos será de 10 (15 para la modalidad intensiva) y el máximo de 30, de forma que se garantice el adecuado desarrollo y aprovechamiento de la actividad a impartir, mientras que en socorrismo participarán 20 personas.

PRECIOS

Los precios públicos aprobados son de 200 euros para el curso de coordinador de tiempo libre, 140 euros para el de monitor de tiempo libre intensivo, 50 euros para el de monitor de tiempo libre extensivo y 50 euros para el de socorrismo.

Dichas cuotas darán al alumno acceso a profesorado con titulación oficial; una carpeta con documentación del curso; seguro de responsabilidad civil y de accidentes durante la formación del alumnado en la fase teórica y durante las prácticas; alojamiento en la modalidad intensiva; expediente y la tramitación de las prácticas y del título oficial expedido por el Instituto de la Juventud. Queda excluida la tasa de expedición del título, que el alumno abonará a la Junta de Castilla y León.

Los contenidos, duración, ubicación y fechas de los cursos serán organizados por la propia Escuela del servicio de Juventud de la Diputación de León e impartidos por entidades externas que tengan adscrita una Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre reconocida e inscrita en el registro de escuelas de la Junta de Castilla y León.

Además, se han establecido zonas para facilitar la participación de los ayuntamientos y que los cursos se impartan de manera equilibrada geográficamente en la provincia: zona de León y zona de Laciana, Bierzo y Maragatería.

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES

Los ayuntamientos interesados tendrán 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para formular su solicitud, que se presentará a través de la sede electrónica de la Diputación de León mediante el trámite de 'Solicitud de actividades formativas juventud EPATiLeón'.

El proceso de inscripción del alumnado también será exclusivamente por vía electrónica, a través de la aplicación web del servicio de Juventud, que incluye la información sobre plazos, disponibilidad de plazas y los requisitos.