Diputación de León aprueba la última fase del Plan PIOS, que culmina con la aportación de 59,5 millones a 208 municipios

Plano de la Diputación de León celebrado este miércoles. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de León ha aprobado este miércoles la novena fase del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) y con ello concluye la adjudicación total del mismo, que asciende a 59.500.730 euros para los 208 municipios de la provincia de León.

El importe de esta última fase del Plan asciende a 990.000 euros e incluye a los ayuntamientos de Joarilla de las Matas (130.000 euros), Luyego (310.000 euros), Las Omañas (240.000 euros) y Santa Colomba de Curueño (310.000 euros).

El vicepresidente segundo y responsable del área de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, ha celebrado la culminación de un plan "pionero" que pone en circulación una inversión "histórica y sin parangón" en la provincia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El Plan PIOS se aprobó en Pleno en el mes de abril de 2025 con el objetivo de apoyar a los consistorios leoneses en sus propias inversiones, obras y suministros, como el abastecimiento de agua potable a domicilio; alcantarillado; alumbrado público; pavimentación; accesos a los núcleos de población; infraestructuras viarias y otros equipamientos de titularidad municipal; promoción de la actividad turística de interés y ámbito local; instalaciones deportivas y de ocupación y tiempo libre; equipamientos culturales; parques públicos; bibliotecas públicas; tratamiento de residuos; cementerios o la mejora y ampliación de polígonos industriales.

Con esta idea, las solicitudes presentadas por los organismos municipales han llegado a subvencionar con 130.000 euros a los 41 municipios de hasta 250 habitantes; con 240.000 euros a los 65 ayuntamientos de 251 hasta 500 habitantes; con 310.000 euros a las 47 entidades que tienen entre 501 y 1.000 censados; con 375.000 euros a los 28 municipios que cuentan con hasta 2.000 habitantes; con 425.000 euros a los catorce núcleos que tienen hasta 3.000 vecinos; hasta 540.000 euros a proyectos de los cinco municipios que van desde los 3.001 hasta los 5.000 censados y, por último, con 625.000 euros a los ocho ayuntamientos que tienen entre 5.001 y 20.000 vecinos.

DESARROLLO DEL PLAN

Así, el Pleno ha autorizado y aprobado paulatinamente las diferentes propuestas presentadas. La primera fase fue publicada el 2 de octubre de 2025 por un importe de 6.788.880 euros para 26 municipios; la segunda fase se publicó el 7 de noviembre de 2025 por un importe de 11.211.172 euros para 39 municipios; la tercera fase fue publicada el 10 de diciembre de 2025 por un importe de 6.932.637 euros para 25 municipios y la cuarta fase se publicó el 19 de enero de 2026 por un importe de 14.512.820 euros para 46 municipios.

Igualmente, la quinta fase fue publicada el 31 de marzo de 2026 por un importe de 13.488.147 euros para 48 municipios; la sexta fase se publicó el 6 de mayo de 2026 por un importe de 1.925.000 euros para nueve municipios; la séptima fase fue publicada el 29 de mayo de 2026 por un importe de 3.102.074 euros para nueve municipios; la octava fase fue publicada el 30 de junio de 2026 por un importe de 550.000 euros para dos municipios y la novena fase se publicará en próximas fechas por un importe de 990.000 euros para cuatro municipios.

De este modo, se ha dado luz verde a inversiones tales como la remodelación de la plaza de la Leña de Villamañán por un importe de 310.000 euros; la pavimentación y renovación del alumbrado público en Quintanilla de Babia (Cabrillanes); las obras para completar la urbanización de la zona del ferial y el acondicionamiento del aparcamiento público de Riaño por 240.000 euros o los 625.000 euros de Sariegos que se emplearán en mejoras energéticas en edificios municipales, en los depósitos del agua de sus localidades y en el suministro mobiliario del ayuntamiento. Estas inversiones se deben llevar a término antes del 31 de mayo de 2027 y deberán justificarse antes del 30 junio del mismo año.

Valentín Martínez ha señalado que con la culminación del Plan PIOS se cumple uno de los "grandes objetivos" de la legislatura: poner a disposición de los municipios una mayor capacidad inversora para que cuenten con el mayor número de recursos propios.

CERCA DE 12 MILLONES EN EL ÚLTIMO PLENO

Con las medidas aprobadas por la Corporación Provincial en el Pleno de este miércoles se movilizan 11.720.965 euros. A los 990.000 euros de la novena fase del Plan PIOS hay que sumar otros 8.146.751 de euros del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral de 2026 y otros 669.750 euros del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral destinado a subvencionar la contratación de personal para las piscinas municipales y playas fluviales autorizadas para el baño por la Junta de Castilla y León abiertas al público en el periodo estival de 2026.

Del mismo modo, se autoriza el gasto de 800.000 euros para la mejora de infraestructuras hidráulicas a través de un convenio con la Junta; 614.464 euros en subvenciones para el desarrollo de actividades deportivas en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en la temporada 2025/2026 y 500.000 euros a entidades deportivas de la provincia que hayan participado en competiciones oficiales de categoría absoluta en el ámbito nacional.