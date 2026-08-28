La Diputación de León aumenta a 620.000 euros las ayudas a entidades deportivas de categoría absoluta

LEÓN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades deportivas de la provincia que participen en competiciones de categoría absoluta a nivel nacional, incluidos los equipos de Tercera Federación de Fútbol, durante las temporadas 2025-2026 o 2026.

Con una dotación presupuestaria de 620.000 euros, estas ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva. Se trata de una cuantía que supone 120.000 euros más que la temporada anterior, puesto que entonces ascendía a 500.000 euros.

El objetivo de estas subvenciones es promover y apoyar la participación de los equipos leoneses en competiciones nacionales, incentivando la excelencia deportiva y fomentando la práctica de deportes y hábitos saludables, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

La ayuda máxima se otorgará al equipo de superior categoría absoluta de cada club o entidad deportiva, excluyéndose aquellas entidades que no cumplan con sus obligaciones tributarias o de la Seguridad Social, o que hayan sido sancionadas previamente según lo estipulado en la Ley General de Subvenciones.

Estas ayudas se concederán con una cuantía de 500.000 euros destinada a deportes colectivos y 120.000 euros a los deportes de práctica individual.

Los interesados, que deben estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Castilla y León, tendrán un plazo de veinte días hábiles, contado a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia -publicado este viernes-, para presentar sus solicitudes a través de la Sede Electrónica de la Diputación de León. Toda la documentación requerida y los anexos necesarios estarán disponibles en la web oficial de la Diputación, https://sede.dipuleon.es/.