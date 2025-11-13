Cartel de la II Feria de los Productos de León en Bilbao. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

Acudirán 23 productores y durEUROPA PRESS) -

La Diputación de León celebra desde mañana la II Feria de los Productos de León en Bilbao, que se ubicará en el Paseo Volantín, cercano a la plaza del Ayuntamiento de la capital del Nervión, un evento al que acudirán 23 productores que mostrarán hasta el próximo día 16.

Según ha explicado el vicepresidente de la Diputación y diputado del área de Productos de León, Roberto Aller, el pasado año se abrió un nuevo mercado para los productos leoneses en la ciudad vasca. "En esta ocasión tendrán de nuevo la oportunidad de mostrar lo mejor de nuestro sector agroalimentario, motor de desarrollo económico especialmente para el área rural, donde residen muchas de las familias que trabajan en él", ha señalado.

Aller ha agradecido al Ayuntamiento de Bilbao su colaboración, que supone "un paso adelante" para poder seguir colaborando en el futuro, así como a la Casa de León en Bilbao que, de nuevo, ha tendido la mano para que la iniciativa sea de nuevo una realidad.

El dirigente leonesista ha querido recordar la Feria que se celebró en Gijón hace pocas semanas, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y la Casa de León en Asturias y, en esta ocasión, ha tenido "aún más éxito" que en la edición anterior. "Estamos seguros de que nuestros productores volverán a triunfar también en Bilbao porque nos avalan los grandes resultados del pasado año y, además, continuamos creyendo en las grandes posibilidades que ofrecemos desde nuestra tierra", ha apostillado.

Así, durante este fin de semana, los bilbaínos, los visitantes y los leoneses que residen en la ciudad vasca podrán acercarse a conocer "la gran riqueza gastronómica" leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

De esta forma, los asistentes podrán disfrutar de quesos, miel, cecina, embutidos, morcillas, legumbres, dulces o chocolates, vinos y otras bebidas. Además, habrá degustaciones, presentaciones de productos, catas de vinos, un taller de miel destinado a los más pequeños y una alubiada para todos los asistentes.

Finalmente, alrededor de una decena de pendones concejiles y sus pendoneros se desplazarán hasta Bilbao para realizar una exhibición de manejo y baile de este elemento identitario leonés, gracias al apoyo del Instituto Leonés de Cultura (ILC).