La Diputación de León concede 21.646 euros en ayudas a trabajadores autónomos del sector de la resina

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha resuelto la concesión de 21.646 euros en ayudas a trabajadores autónomos del sector de la resina de la provincia correspondientes al ejercicio 2026.

Estas subvenciones, impulsadas por el área de Transición Ecológica que dirige el diputado Javier Salgado, tienen como finalidad fomentar y consolidar el empleo vinculado a la extracción de resina y contribuir a la fijación de población para apoyar a los profesionales que desarrollan esta actividad en los municipios de la provincia.

La resolución contempla ayudas para cinco trabajadores autónomos que ejercen su actividad explotaciones de Villaviciosa de la Ribera, Torneros de Jamuz y Cerezales del Condado. Las subvenciones se conceden a razón de un euro por pino adjudicado para su explotación resinera y cubren un total de 21.646 árboles en el conjunto de las explotaciones beneficiarias, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Las cuantías individuales asignadas oscilan entre los 2.800 y los 7.500 euros por profesional, en función de la cifra de pinos explotados en cada caso. Estas ayudas están orientadas a sufragar los costes corrientes en los que incurren los trabajadores a lo largo de la campaña, como el alquiler abonado al propietario de los pinos explotados, los gastos corrientes de explotación y los costes de asesoría o gestión de la subvención con un máximo de 400 euros, las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o las aportaciones al Fondo de Mejoras.

Por su parte, los beneficiarios deberán realizar en plazo la actividad objeto de la ayuda --entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026--, presentar la documentación justificativa de la subvención, aplicar a su finalidad los fondos recibidos y llevar a cabo las medidas de difusión exigidas. Esta justificación se presentará como máximo hasta el 1 de abril de 2027.

La convocatoria, aprobada por el pleno de la Diputación en mayo de 2026, contaba con una dotación máxima de 30.000 euros, según ha recordado la Institución provincial.