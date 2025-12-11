La Diputación de León crea una guía de recursos para víctimas de violencia sexual para fomentar una intervención eficaz

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible de León, Francisco Javier Álvarez, ha presentado este jueves en Camponaraya una guía de derechos y recursos para las víctimas de violencia sexual. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

La Diputación de León ha presentado este jueves una guía de derechos y recursos para las víctimas de violencia sexual elaborada por el Programa de Mujer e Igualdad que gestiona el área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible cuyo objetivo es fomentar una intervención eficaz.

La presentación ha estado enmarcada en la jornada 'Derechos, recursos y coordinación frente a la violencia sexual: una respuesta desde la provincia de León', celebrada en Camponaraya y organizada en colaboración con el grupo de trabajo del Consejo Provincial de la Mujer.

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, ha explicado que la guía es una herramienta diseñada para facilitar el acceso a la información esencial, clarificar los procedimientos y garantizar que ninguna víctima se quede sin recibir la ayuda que necesita y merece.

Igualmente, ha señalado que el propósito de la iniciativa es fortalecer la respuesta conjunta de todos los servicios implicados, ya que solo una actuación coordinada entre los servicios sociales, la sanidad, la justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las entidades especializadas y el ámbito municipal de los CEAS puede asegurar una intervención "rápida, empática y eficaz".

Además de la guía, también se ha presentado un mapa provincial de recursos para visualizar cuáles existen y cómo se articulan. La jornada se ha completado con una mesa de experiencias y protocolos y con la simulación de un caso práctico en el que se ha analizado la cadena de atención desde la detección hasta la derivación especializada.

Con esta jornada la Diputación de León pretende reafirmar su compromiso con la prevención, detección y atención de la violencia sexual, así como con la construcción de una red provincial sólida que actúe de forma unificada y sensible ante cualquier situación de vulneración para que ninguna mujer víctima de violencia sexual se sienta sola ni desinformada.

"Entendemos que abordar esta realidad exige no solo recursos, sino también un compromiso institucional, coordinación eficaz y una mirada profundamente humana", ha concluido el diputado.