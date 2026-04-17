Diputación de León declara no disponibles cerca de 15,9 millones por exceso de la regla de gasto

Imagen del pleno extraordinario de la Diputación de León celebrado este viernes. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario de la Diputación de León celebrado este viernes ha aprobado por unanimidad declarar no disponibles 15.879.769 euros por exceso de la regla de gasto para cumplir con el Plan Económico-Financiero 2025/2026 y conseguir así en tiempo y forma el informe de sostenibilidad necesario para poder convocar el Plan de Ocupabilidad y otras iniciativas.

Tras la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de 2025 del Instituto Leonés de Cultura (ILC), el Consorcio para la Gestión de la Promoción del Aeropuerto de León, el Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial León-Bragança y la dación de cuenta del Informe de Estabilidad de la liquidación del presupuesto de la Diputación de 2025, se aprobó la declaración de indisponibilidad los cerca de 15,9 millones de euros, acuerdo del que se dará traslado a la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León como órgano de tutela financiera.

El diputado de Hacienda, Santiago Dorado, ha explicado que, según la Ley de Sostenibilidad, la Diputación ha gastado más dinero del que debiera. Esta normativa, ha apuntado, en el momento en el que se aprobó tenía su justificación ante el endeudamiento sistémico de las administraciones locales, pero actualmente en administraciones como la Diputación de León, "con una economía saneada y una gestión responsable", quizá "carece de tanto sentido".

Según ha señalado, carece de ese sentido en virtud del principio constitucional de la autonomía local, ya que esta norma impide a los alcaldes, diputados provinciales y presidentes de diputaciones gestionar los recursos como estimen conveniente. Además, la Ley de Estabilidad Presupuestaria puede inducir a un error "al comparar de forma indiscriminada el gasto con el despilfarro" y debe entenderse en el contexto de deuda cero de la Diputación de León como una herramienta para el progreso de la provincia y no como un "corsé" limitante en cuanto a inversiones necesarias.

Por ello, para cumplir con la normativa, la Diputación de León ha llevado al pleno el acuerdo de no disponibilidad de créditos que ya están en el presupuesto en vigor y son partidas que no tienen ningún gasto comprometido. "Confiamos que en el futuro, en el caso de que se necesite consignación en ellas, vamos a poder hacerlo con cargo al remanente", ha añadido.

Antes de concluir el pleno extraordinario Santiago Dorado ha agradecido el apoyo de todos los grupos políticos con representación en la Institución provincial hacia la medida.