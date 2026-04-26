Diputación de León destina 100.000 euros en subvenciones para el tratamiento de agua de consumo humano

LEÓN 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones, por importe de 100.000 euros, para que los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes puedan adquirir equipos para el control de la medida de cloro y pH con sistema de comunicación para el tratamiento del agua de consumo humano.

Estas ayudas, impulsadas por el área de Transición Ecológica que dirige el diputado Javier Salgado, se concederán con un máximo de 4.500 euros por solicitante y no podrán superar el 70 por ciento del presupuesto total, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Podrán optar a la subvención los equipos que se hayan adquirido entre el 1 de enero de 2026 y hasta dos meses después desde la fecha de envío de la resolución de la concesión por parte de la Diputación de León.

El objetivo es contribuir a que los ayuntamientos de la provincia puedan cumplir los criterios técnico-sanitarios establecidos por norma de calidad de aguas de consumo, su control y suministro.

El plazo para la presentación de solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde este lunes, 27 de abril, y estas deberán presentarse por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación, https://sede.dipuleon.es/, en el apartado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - ayudas y subvenciones.

Por su parte, el plazo para la presentación de la justificación se ha fijado en dos meses desde la finalización del periodo de ejecución, que abarca desde el 1 de enero de 2026 hasta dos meses después de que se envíe la resolución de concesión.

No podrán ser beneficiarias de esta subvención las localidades que hayan recibido esta misma ayuda entre 2020 y 2025 (ambos años incluidos), excepto si se solicita para un depósito diferente al que tenga instalado el equipo de cloración ya subvencionado.