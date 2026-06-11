Diputación de León destina 140.000 euros a la apertura de oficinas de turismo en los ayuntamientos de la provincia

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de una subvención, por importe de 140.000 euros, para que los ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia de menos de 20.000 habitantes puedan contratar personal para la apertura de oficinas de información turística.

La iniciativa está impulsada por el área de Turismo que dirige el diputado Octavio González y forma parte de la convocatoria aprobada para el periodo 2025-2027, orientada a consolidar una red de oficinas de turismo distribuida por el territorio leonés que ofrezca un servicio de información y asesoramiento turístico de calidad.

La cuantía destinada a esta anualidad asciende a 140.000 euros que se destinarán a sufragar los gastos derivados de la contratación del personal encargado de la atención de las oficinas de turismo y cada ayuntamiento o junta vecinal beneficiaria podrá obtener una única ayuda para la dotación de personal vinculado a este servicio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta el 90 por ciento de los gastos salariales y de Seguridad Social en el caso de la contratación de personal titulado en Turismo, con un máximo de 1.200 euros mensuales por contrato a jornada completa y de 600 euros por contrato a media jornada.

En el caso de personal que haya realizado cursos de la familia profesional de Hostelería y Turismo ofertados a través del Aula Mentor, la ayuda podrá cubrir hasta el 80 por ciento de los gastos, con un máximo de 1.000 euros mensuales por contrato a tiempo completo y 500 a media jornada, mientras que para el resto de contrataciones el porcentaje máximo será del 70 por ciento, hasta 900 euros por contrato a jornada completa y 450 a media.

La Diputación Provincial considera que el conocimiento de los recursos turísticos existentes en un territorio favorece su visita y puede contribuir a prolongar la estancia de los viajeros. Por ello, el programa persigue dotar a la provincia de una red de oficinas que, con una imagen lo más homogénea posible, sean capaces de ofrecer información tanto sobre los atractivos del municipio en el que se ubican como sobre el conjunto de la oferta turística provincial.

Las solicitudes deberán presentarse a través del Registro Electrónico General de la Diputación de León en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que tuvo lugar el pasado día 9 de junio.