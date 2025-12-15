La Diputación de León destina 58.261 euros a ayudar a los agricultores con los análisis de suelos y fertilizantes

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de ayudas en especie a agricultores de la provincia mediante la prestación de un servicio gratuito de análisis químico de suelos y fertilizantes y para la determinación de nematodos en los cultivos de patata, remolacha y vid, cuyo presupuesto asciende a 58.261 euros.

La finalidad de esta convocatoria, impulsada por el área de Desarrollo Rural que encabeza la diputada Irene González, es poner a disposición de los agricultores una herramienta necesaria para el mantenimiento sostenible de la actividad agraria y que busca contribuir a la mejora de las producciones y de las condiciones medioambientales de la provincia de León.

La ayuda está dirigida a agricultores que estén en activo, así como cooperativas o sociedades relacionadas con el ámbito agrario cuya actividad principal sea la elaboración, manipulación, transformación o comercialización de productos agrarios, además de consejos reguladores, denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, entre otros.

El número máximo de muestras que puede presentar cada solicitante se ha fijado en cuatro para el análisis de suelos y fertilizantes y dos para la determinación de nematodos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

En todo caso, se ha establecido como tope 1.100 análisis de muestras de tierra y 200 determinaciones de nematodos con el objetivo de ceñirse a la cantidad recogida en el contrato formalizado por la Diputación de León, de 58.261,5 euros para 2026.

SOLICITUDES

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el 1 de enero de 2026 y se prolongará hasta el 30 de diciembre de ese mismo año. Estas podrán presentarse en la sede electrónica de la Diputación Provincial, en el apartado 'desarrollo rural y medio ambiente', accediendo a 'ayudas y subvenciones'.

Por su parte, las muestras de tierra que se deseen analizar deben depositarse en el servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ubicado en el Complejo de San Cayetano.