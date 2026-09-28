La Diputación de León destina 62.800 euros al desarrollo de actividades en la Escuela de Animación y Tiempo Libre. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para el desarrollo de actividades formativas por parte de la Escuela Provincial de Animación Juvenil y Tiempo Libre (EPATiLeón), a la que destinará una cuantía de 62.800 euros.

El presupuesto anual de gastos asciende a 75.000 euros, de los que se prevé que 12.200 queden cubiertos por las cuotas de participación, por lo que la Institución provincial se haría cargo de los 62.800 restantes.

El programa, que incluye talleres y actividades de ocio y tiempo libre, está dirigido a jóvenes que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia y tiene como objetivo atender sus necesidades de formación en distintas áreas, así como facilitarles la obtención de los correspondientes certificados de profesionalidad.

Del mismo modo, busca promover valores como la solidaridad, la convivencia y la participación juvenil, además de contribuir a la creación de empleo y a favorecer el mantenimiento de la población joven en el medio rural.

La oferta formativa está compuesta por siete cursos de coordinador de tiempo libre, de monitor de tiempo libre y de socorrista en instalaciones acuáticas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

En los cursos de coordinador y monitor de tiempo libre podrán participar entre 15 y 30 personas, mientras que a los cursos de socorrismo podrán asistir 20 alumnos.

SOLICITUDES

Los ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes hasta el 8 de octubre, incluido, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de León. Una vez resuelta la convocatoria se abrirá el plazo de inscripción del alumnado, que se realizará exclusivamente por vía electrónica mediante la aplicación web del servicio de Juventud, donde se podrán consultar los plazos, las plazas disponibles y los requisitos de acceso.

Los precios públicos establecidos son de 200 euros para el curso intensivo de coordinador de tiempo libre, 140 euros para el intensivo de monitor de tiempo libre, 50 euros para el extensivo de monitor de tiempo libre y 50 euros para el de socorrismo. El importe incluye acceso a profesorado con titulación oficial, una carpeta con la documentación del curso, seguro de responsabilidad civil y de accidentes durante la formación, alojamiento en el caso de la modalidad intensiva, expediente y gestión de las prácticas y del título oficial expedido por el Instituto de la Juventud (no se incluye la tasa de la expedición del título, que deberá ser abonada por el alumno a la Junta).

La Escuela del Servicio de Juventud de la Diputación de León será la encargada de organizar los contenidos, la duración, la ubicación y las fechas de los cursos, que serán impartidos por entidades externas que tengan adscrita Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre reconocida e inscrita en el registro de escuelas de la Junta de Castilla y León.

La Diputación de León garantizará el reparto de las titulaciones entre zonas y facilitará el alojamiento en las instalaciones que propongan las entidades adjudicatarias del servicio, con el objetivo de favorecer el acceso a esta formación de los jóvenes de toda la provincia, especialmente de quienes residen en los municipios con menor población.