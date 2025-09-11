La Diputación de León evita el cierre de un aula en el colegio de Corullón gracias al programa Repuebla

Representantes de la Diputación de León e integramtes de una familia del Proyecto Repuebla en el centro educativo de Corullón. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha evitado el cierre de un aula en el colegio de Corullón gracias al programa Repuebla, con la escolarización de un menor que ha permitido mantener abierta la clase de 3 a 6 años del centro educativo.

El vicepresidente de la Diputación de León para El Bierzo y alcalde de Corullón, Luis Alberto Arias y el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, han recibido este jueves en Corullón a la segunda familia que se asentó en el medio rural leonés a través del proyecto Repuebla León Sostenible.

La familia, formada por Andrés y Lizeth, su hija Lauren y la abuela María Eugenia, se ha trasladado desde Madrid a Corullón gracias al programa, cuyo objetivo es facilitar la llegada de nuevos pobladores a la provincia para favorecer su desarrollo y frenar la despoblación.

La pareja ha comenzado a trabajar en la residencia de mayores Novavida, mientras que la escolarización de Lauren en el municipio ha permitido mantener abierto el aula de 3 a 6 años del colegio local. María Eugenia, por su parte, prepara los trámites necesarios para instalarse también de forma estable, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El acto de bienvenida ha puesto de manifiesto los resultados prácticos de la iniciativa de la Diputación, que confirma que en los pueblos de León hay "oportunidades reales y futuro". En este sentido, la familia dispone ya de una vivienda alquilada en el pueblo, situada a pocos metros del colegio y del lugar de trabajo, lo que garantiza la integración en la vida cotidiana de la comunidad.

"EL FUTURO ESTÁ EN LOS PUEBLOS".

"El futuro está en los pueblos", han afirmado los padres, quienes han tenido palabras de agradecimiento para todo Corullón por esta oportunidad y han resaltado que después de diez años en Madrid creen que es "la mejor opción" para vivir. "Antes de venir habíamos visto fotos de El Bierzo y nos encantó", han añadido, además de anunciar que están animando ya a más conocidos a ir a vivir a los pueblos leoneses.

El vicepresidente provincial ha reconocido públicamente la implicación del equipo de Gobierno municipal y de los técnicos del Ayuntamiento; de la propietaria que ha cedido la vivienda; de los responsables de la residencia Novavida por ofrecer empleo a Andrés y Lizeth y del equipo docente del colegio por facilitar la adaptación de Lauren. "Es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones, empresas y vecinos hace posible que programas como Repuebla sean un éxito", ha destacado.

1,4 MILLONES DE EUROS.

Por su parte, el alcalde de Corullón ha recordado que Repuebla, gestionado por Proyecto Arraigo y adscrito al área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible de la Diputación, cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros y hasta la fecha ha permitido la llegada de más de 30 personas pertenecientes a siete familias en municipios como Ciñera, Igüeña, Villablino, Fresno de la Vega, Almanza, Vega de Valcarce y Corullón.

El interés por participar en el programa continúa creciendo y más de 3.300 personas han mostrado su disposición a mudarse a pueblos de la provincia. Además, casi 50 familias, más de 100 personas, están en proceso de valoración para su arraigo, con más de 160 municipios interesados en adherirse, según ha explicado Luis Alberto Arias.

En este contexto, los representantes de la Diputación de León han subrayado que el "éxito" del proyecto depende tanto de la inversión institucional como de la implicación de ayuntamientos, pedanías, empleadores y vecinos. "Con iniciativas como la de Corullón, la Institución provincial reafirma su apuesta por que los pueblos de León sigan siendo espacios con futuro", ha declarado el vicepresidente.

Desde Proyecto Arraigo han insistido en la necesidad de que los propietarios de viviendas vacías quieran colaborar para alquilar casas que puedan servir para que más personas lleguen a vivir a la provincia.