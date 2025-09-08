La Diputación de León exige a la Junta en el Día del Bierzo una "reflexión profunda" respecto a su política forestal

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, participa en la festividad de La Encina en Ponferrada y en la celebración del Día del Bierzo. - EUROPA PRESS

Trabaja en la creación de una oficina móvil que se desplazará por los municipios afectados por los incendios

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha exigido este lunes a la Junta de Castilla y León una "reflexión profunda" respecto a su política forestal y ha aludido a la dimensión de la "tragedia" derivada de los recientes incendios.

"Lo que ha ocurrido nunca debería haber pasado pero, sobre todo, no puede volver a suceder", ha asegurado Álvarez Courel, quien ha llamado a "hacer un examen exhaustivo" al respecto. "Cada administración tiene que ser consciente de sus responsabilidades y no mirar para otro lado", ha recalcado y ha recordado que en materia de política forestal, prevención y extinción de incendios la competencia es de la Administración autonómica.

Al respecto, ha expresado que "es evidente que algo está fallando" y ha recalcado que mantener el operativo antiincendios todo el año no es "ni absurdo ni un despilfarro", como llegó a indicar el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sino que se trata de "una necesidad".

En este contexto, para el presidente de la Diputación no parece "lo más apropiado" externalizar las labores de prevención y extinción a 38 empresas privadas, destapando la "precariedad" en la que desarrollan su trabajo los bomberos forestales y recordando, además, que los 60 bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León son todos funcionarios.

Álvarez Courel, que ha agradecido al Gobierno de España la "colaboración leal que ha prestado", también ha instado a mejorar los protocolos de actuación, "porque esta desgracia ha demostrado que todos los medios son pocos y que todas las fórmulas de coordinación seguro que son mejorables al objeto de garantizar la rápida respuesta para la extinción".

"PEDIMOS JUSTICIA".

Al mismo tiempo, ha reconocido como "obligación de todas las administraciones" abordar los incendios "en toda su dimensión, alejándonos de negacionismos partidistas" que no reconocen que se trata de un problema de Estado que requiere la colaboración de todas las administraciones y de toda la sociedad. "Exigimos que se vuelquen con León en el mismo grado que el inmenso golpe que hemos padecido. No pedimos ayuda, pedimos justicia", ha dicho.

Por parte de la Diputación de León, ha asegurado que se seguirá prestando todo lo que se le requiera y que esté en su mano, como se ha hecho con los profesionales del Sepeis, los servicios sociales, el parque móvil, medio ambiente y el resto de áreas de la Institución provincial a las que en algún momento se ha solicitado su colaboración.

Además, ha recordado que, dentro del trabajo desarrollado, ya se ha enviado a la Junta la relación de municipios cuyas infraestructuras hidráulicas se han visto afectadas por los incendios para que la reconstrucción y la llegada de la ayuda comience a realizarse "de la forma más rápida posible".

LA OFICINA MÓVIL FUNCIONARÁ "EN BREVE".

En su compromiso con la recuperación, el presidente de la Diputación también ha adelantado que la Institución provincial trabaja en la creación de una oficina móvil que empezará a funcionar "en breve" y que se desplazará por los municipios afectados para facilitar dicho proceso de reconstrucción.

Del mismo modo, ha manifestado que, en el marco de las competencias de la Diputación Provincial, también se están estudiando fórmulas que permitan poner en marcha planes especiales para los municipios afectados y planes urgentes para actuar en las carreteras de titularidad provincial que se han visto más afectadas.

"Como siempre hemos hecho en El Bierzo y en León superaremos esta nueva adversidad", ha finalizado. Álvarez Courel ha estado acompañado durante los actos por el vicepresidente para El Bierzo, Luis Alberto Arias y los diputados Irene González, Javier Salgado, José Pellitero, Noelia Pombo, Raúl Valcarce y Alfonso Arias.