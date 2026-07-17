Diputación de León y FESC aúnan esfuerzos para impulsar la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco desde Sahagún

Diputación de León ha mantenido una reunión de trabajo en Sahagún con representantes de la FESC y de la Asociación Cluny Ibérica. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León aúna esfuerzos con la Federación Europea de Sitios Cluniacenses (FESC) para impulsar la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco desde el municipio leonés de Sahagún.

La Institución provincial ha reafirmado su compromiso con la preservación y proyección internacional de su legado histórico tras mantener una reunión de trabajo en Sahagún con representantes de la FESC y de la Asociación Cluny Ibérica.

El encuentro se ha producido en el marco de la visita a España del equipo de la Federación europea, con el objetivo de coordinar el trabajo en los diferentes proyectos comunes, con la candidatura a la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco a la cabeza.

La reunión, que se ha desarrollado en un clima de "excelente sintonía", ha contado con la participación del diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, acompañado por la alcaldesa de Sahagún, Paula Conde, y por la procuradora en las Cortes de Castilla y León Rosa María Quintanilla. Además, han participado representantes del Centro de Desarrollo Rural (CDR) de la zona, que han actuado como anfitriones de esta delegación.

Emilio Martínez ha subrayado la "relevancia estratégica" que tiene para la provincia formar parte activa de esta red europea: "La provincia de León no se puede entender sin su pasado jacobeo ni sin la profunda huella que la orden de Cluny dejó en nuestro territorio, con Sahagún como uno de sus epicentros más brillantes", ha sostenido.

En la misma línea ha subrayado que formar parte de este proyecto europeo y respaldar la candidatura ante la Unesco se convierte en "una oportunidad de oro" para situar al patrimonio leonés en el escaparate internacional "que se merece", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Además, durante la sesión de trabajo se ha constatado que la provincia de León constituye una pieza "fundamental" en la vertebración histórica de la red de Cluny en la península ibérica. Por ello, tanto la Diputación como la Asociación Cluny Ibérica han coincidido en la necesidad de que esta importancia se traduzca en el desarrollo de los municipios de la provincia que albergan este legado.