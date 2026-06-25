La Diputación de León financia con 278.000 euros el desarrollo de programas municipales de actividades juveniles

LEÓN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinada a financiar programas municipales de actividades juveniles promovidos por ayuntamientos de la provincia con una población inferior a 20.000 habitantes.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 278.000 euros y está gestionada por el área de Juventud que dirige la diputada Patricia Martínez.

El objetivo de esta línea de ayudas es apoyar la puesta en marcha y el desarrollo de programas municipales en materia de juventud y favorecer el impulso demográfico en el medio rural, especialmente en los municipios con menor población, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Las actuaciones estarán dirigidas prioritariamente a jóvenes de entre 14 y 30 años, en materia de tiempo libre y en participación juvenil también a menores de 14 años y en programas de emancipación y participación hasta los 36 años.

Podrán beneficiarse de esta convocatoria una amplia variedad de actuaciones, entre las que se encuentran talleres y animaciones juveniles, ludotecas y campamentos urbanos, excursiones y viajes de turismo juvenil, actividades de aventura, naturaleza y turismo activo, programas de información, intercambios, voluntariado o arte juvenil, iniciativas para fomentar el empleo y el autoempleo juvenil y proyectos de dinamización de espacios jóvenes municipales.

Por su parte, serán subvencionables los gastos relativos a nóminas y seguros sociales de los empleados municipales adscritos directamente al programa y los correspondientes a servicios prestados por empresas de ocio y tiempo libre, turismo activo, espectáculos juveniles, formación para el empleo, transporte colectivo, publicidad, prendas de vestir utilizadas como material publicitario que incluyan el logotipo de la Diputación de León, el suministro de material fungible de papelería, manualidades, libros, videojuegos, juegos de mesa y otros análogos.

La cuantía máxima de la subvención será de hasta 3.000 euros para los programas incluidos en las modalidades de talleres, campamentos, excursiones, actividades de naturaleza, información juvenil o empleo juvenil, y de hasta 7.000 euros para los proyectos de dinamización de espacios jóvenes municipales. En ningún caso la ayuda podrá superar el 90 por ciento del coste final de la actividad.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de León desde este jueves, 25 de junio. El plazo permanecerá abierto hasta el 22 de julio de 2026.