Diputación de León homenajea a la UME por su labor en los incendios y por sus 20 años el próximo día 18 en Castrocalbón

LEÓN 10 Dic.

La Diputación de León desarrollará un homenaje institucional a la Unidad Militar de Emergencias (UME) el próximo día 18 de diciembre, a las 12.00 horas, en el pabellón deportivo de Castrocalbón para reconocer los trabajos de extinción realizados en los incendios del pasado verano y por su vigésimo aniversario.

Dicho homenaje se hará extensivo al resto de personas y colectivos que colaboraron en las labores de extinción de incendios, así como en la atención de quienes fueron afectados por unos fuegos que arrasaron más de 100.000 hectáreas y causaron más de 10.000 evacuados de 150 pueblos.

El acto servirá además para homenajear a la UME el su vigésimo aniversario de su creación, con uno de sus batallones ubicado desde su nacimiento en la Base Militar 'Conde de Gazola', del Ejército de Tierra, en el Ferral del Bernesga (León), según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación Provincial.

Por este motivo, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, se ha reunido con el alcalde de Castrocalbón, Luis Antonio Cenador Pérez, para coordinar la celebración de este homenaje institucional, para el que se ha elegido esta localidad ya que fue el epicentro de la ola de incendios que asoló la provincia de León en agosto y que en algunos puntos se prolongó incluso hasta el mes de septiembre.

Durante este encuentro también han tratado algunos asuntos de interés para ambas instituciones, en especial los proyectos que desarrolla la Diputación de León en este municipio y su área de influencia, como el estado de tramitación de la carretera LE7414, que une Castrocalbón con Felechares de la Valdería.