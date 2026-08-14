Diputación de León impulsa la sexta edición de Espacio Joven para ofrecer "ocio de calidad" a jóvenes del medio rural

Cartel del Espacio Joven. - DIPUTACIÓN

LEÓN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha convocado la sexta edición del programa Espacio Joven, una iniciativa dirigida a estudiantes de entre 12 y 18 años que tiene como objetivo implementar una red provincial de espacios jóvenes y ofrecer una amplia programación de actividades de ocio y tiempo libre "de calidad, equiparable a la oferta urbana".

El plan pretende, además, dinamizar el espacio, centro o casa de cultura que los ayuntamientos destinen a los jóvenes del municipio. La convocatoria, impulsada por el área de Juventud que dirige la diputada Patricia Martínez, cuenta con un presupuesto de 134.608 euros y contempla la participación de 16 ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

La programación se desarrollará durante ocho meses, de octubre a mayo, siguiendo el calendario escolar. Los talleres tendrán una duración de dos horas semanales durante los fines de semana; los viernes por la tarde o los sábados por la mañana o por la tarde. A esta oferta se sumarán 20 animaciones y 20 salidas de aventura conjuntas con participantes de distintas localidades, señala la institución provincial a través de un comunicado.

Las actividades ofertadas por las empresas adjudicatarias se ejecutarán sin repetición hasta que se celebren todas las temáticas, que son: aventura y naturaleza, tecnologías y redes sociales, juegos grupales, arte y creatividad y León sostenible.

El bloque de aventura y naturaleza incluirá propuestas como orientación, brújula, GPS, rutas, laser tag, paintball, airsoft, tiro con arco, cuerdas, geocaching, gelly ball, kinball y floorball.

Por su parte, el área de tecnología y redes sociales acercará a los participantes al mundo gamer con torneos de Mario Kart y FIFA. En el ámbito de los juegos grupales se plantearán escape rooms, juegos de mesa, dinámicas de team building, acrosport, glow party y resolución de enigmas.

La oferta se complementa con talleres de arte y creatividad, que abarcarán jam sessions, creación de disfraces, vídeos, cortometrajes, diamond painting, lápiz 3D, circo y malabares. Finalmente, el bloque León Sostenible abordará de forma transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, el medio ambiente, la igualdad, la convivencia, la participación y la ciberseguridad.

PRESENTACIÓN SOLICITUDES

Los ayuntamientos interesados dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles a contar desde este viernes, 14 de agosto. Estas deberán formalizarse a través de la sede electrónica de la institución provincial.

Además, se establece un plazo extraordinario durante el curso escolar en caso de que exista disponibilidad de talleres, permitiendo la incorporación de municipios que aporten un grupo mínimo de cinco participantes.

Por último, el proceso de inscripción para los jóvenes se realizará de manera individual a través de la página web oficial del servicio de Juventud. El plazo comenzará el 21 de septiembre de forma exclusiva para las personas empadronadas en municipios de menos de 20.000 habitantes y se abrirá a cualquier residente de la provincia de León a partir del 26 de septiembre.

Los interesados pueden obtener más información visitando la web juventudleon.com, acudiendo a la sede del servicio de Juventud en la Plaza de Regla de la capital leonesa, llamando al teléfono 987 292 119 o mediante el correo electrónico actividades.juventud@dipuleon.es.