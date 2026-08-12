La Diputación de León incrementa en un 60% los efectivos de guardia del Sepeis durante la jornada

Reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada este miércoles en León con motivo del eclipse de Sol. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha incrementado en un 60 por ciento los efectivos de guardia del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) para la jornada de este miércoles con motivo del eclipse de Sol.

El objetivo es reforzar la seguridad ciudadana durante el acontecimiento para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad, según han informado fuentes de la Institución provincial.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha asistido a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) organizada con motivo del eclipse, en la que también ha participado el jefe del Sepeis, Julián Alcalá, así como el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, entre otros.

Álvarez Courel expresaba recientemente su preocupación ante posibles concentraciones "sin control" que se puedan producir este miércoles en torno a la observación del eclipse de Sol en la provincia leonesa, ya que podrían provocar accidentes como incendios forestales.

Por su parte, Héctor Alaiz Moretón hizo un llamamiento a la ciudadanía en el día de ayer para que disfrute del eclipse de Sol con responsabilidad y prudencia y, sobre todo, priorice la observación desde el entorno cercano y evite desplazamientos innecesarios.