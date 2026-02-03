La Diputación de León invierte 640.000 euros en la rehabilitación de la carretera de acceso a Corcos

El vicepresidente primero y responsable de Fomento de la Diputación de León, Roberto Aller (tercero por la izquierda), durante la visita tras las obras de rehabilitación en la carretera de acceso a Corcos. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Fomento de la Diputación de León ha finalizado este martes los trabajos de reparación y mejora del firme en la carretera LE-5714, que conecta la vía LE-211 (Almanza) con la localidad de Corcos, tras una inversión de 646.035 euros.

El vicepresidente primero y responsable de Fomento de la Institución provincial, Roberto Aller, ha recibido una actuación que mejora la seguridad vial en un tramo de casi siete kilómetros de la vía LE-5714 de la Red Provincial de Carreteras. El proyecto de rehabilitación se ha extendido a lo largo de 6.782 metros, comenzando los trabajos técnicos en el punto kilométrico 0+300.

El objetivo principal ha sido recuperar las condiciones de seguridad y comodidad para la circulación en una vía que presentaba signos de agotamiento estructural. En los tramos donde se detectaron fallos estructurales se procedió a realizar un reciclado del firme in situ utilizando cemento para reforzar la base de la carretera.

Las obras concluyeron con el repintado de la señalización horizontal, mediante la ejecución de dos líneas longitudinales continuas en los márgenes de la calzada para delimitar correctamente el carril, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Los trabajos se iniciaron formalmente el 8 de noviembre de 2024 y finalizaron el pasado 21 de noviembre de 2025, cumpliendo con los plazos previstos para la entrega de esta infraestructura "esencial" para la comunicación de la zona.

"ÓPTIMAS" CONDICIONES DE USO

Con esta actuación la Diputación de León pretende reafirmar el compromiso con el mantenimiento y la modernización de las carreteras provinciales, garantizando que los accesos a los núcleos de población como Corcos se mantengan en "óptimas" condiciones de uso.

El vicepresidente leonesista, junto al alcalde del municipio de Almanza y diputado provincial, Javier Santiago Vélez, ha comprobado de primera mano el resultado de los trabajos. "Seguimos trabajando a diario para que todas las localidades de la provincia, independientemente del número de habitantes, puedan gozar de las mejores infraestructuras posibles", ha incidido Aller.

En la misma línea, ha recordado que la Diputación se encarga de mantener más de 3.300 kilómetros de carreteras provinciales y ha insistido en que la inversión en infraestructuras es "una de las prioridades" del equipo de Gobierno.